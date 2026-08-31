Youssoufa Moukoko 🇩🇪
Alter: 21 Jahre
Position: Mittelstürmer
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 41 Spiele, 18 Tore
Quelle: Sky
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Ajax has reached an agreement with Sofyan Amrabat. The defensive midfielder has signed a contract in Amsterdam that takes immediate effect and runs until June 30, 2028.— AFC Ajax (@AFCAjax) August 30, 2026
Jordi Cruijff: ‘We are delighted to have secured Sofyan’s signature. He is physically strong, technically… pic.twitter.com/b9iSUYkXGb
DONE DEAL! 🔏— Match of the Day (@BBCMOTD) August 30, 2026
Ollie Watkins has completed his £51m move to Saudi Pro League side Al-Hilal from Aston Villa. pic.twitter.com/I7gkmzArv7
Omar is a Lilywhite 🇪🇬 pic.twitter.com/Bq8Vxt5f7l— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2026
A serial winner arrives at B6... 🏆— Aston Villa (@AstonVilla) August 27, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Leon Goretzka 🤩 pic.twitter.com/IW3xcTaPU9
Bem-vindo, João Palhinha! 🦅 pic.twitter.com/Q3I3qIbFDA— SL Benfica (@SLBenfica) August 26, 2026
👋🏻 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐔𝐒, 𝐅𝐄𝐋𝐈𝐏𝐄!— 1. FC Magdeburg (@1fc_magdeburg) August 26, 2026
Der FCM hat Felipe Chávez vom FC Bayern München auf Leihbasis verpflichtet. Anschließend verfügt unser Club zudem über eine Kaufoption für den 19-jährigen Mittelfeldspieler.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit, Felipe! 😁
—————#EINMALIMMER pic.twitter.com/nxWJc2wvll
Welcome to City, @BouaddiAyyoub 🩵 pic.twitter.com/iKi1XxAFSi— Manchester City (@ManCity) August 26, 2026
Carlos Baleba. Manchester United.— Manchester United (@ManUtd) August 25, 2026
IT'S OFFICIAL! ❤️🔒
HE IS BACK! 🎈😍— RB Leipzig (@RBLeipzig) August 25, 2026
Christopher #Nkunku kehrt für die Saison 2026/27 auf Leihbasis zu den Roten Bullen zurück. Zudem gibt es eine Kaufoption. 🤝
Willkommen zurück in Leipzig, Christo! ❤️🤍
🔗 https://t.co/B55Pm5tcO3 pic.twitter.com/t7krYlQVLf
Kocaelisporumuza hoş geldin Matej Maglica! 💪🏻— Kocaelispor (@Kocaelispor) August 24, 2026
Futbolcu Matej Maglica'nın kulübümüze nihai transferi konusunda Almanya Futbol Federasyonu'na tescilli SV Darmstadt 98 ile mutabakata varılmış olup, futbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Oyuncumuza kutsal armamız altında… pic.twitter.com/ygBY2zfj1E
The heart always finds its way home. 💙❤️ pic.twitter.com/vYWa5AmevZ— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 20, 2026
Sayfallah Ltaief piłkarzem Cracovii! ⚪️🔴— CRACOVIA (@KSCracoviaSA) August 20, 2026
🔗 https://t.co/Kdg3IOmxsK pic.twitter.com/lbpj5WrVsm
مرحباً أهل الخُبر 👋🏻 مرحباً جمهور @alqadsiah ❤️💛 pic.twitter.com/L9V9an0p4n— Tijjani Reijnders (@T_Reijnders) August 19, 2026
🤩 Welcome to Leeds, Nico! pic.twitter.com/erff8FgHJM— Leeds United (@LUFC) August 19, 2026
Gute Schweizer Käse. 🧀 #FCUnion https://t.co/CUN2fileRn pic.twitter.com/uik6T9SRW2— 1. FC Union Berlin (@fcunion) August 19, 2026
Good morning, Villans ✌️ pic.twitter.com/o2O4m9a7id— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 19, 2026
The master of space and time touches down in Barcelona ⏱️ pic.twitter.com/BESJxrGg3w— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2026