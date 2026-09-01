Brassier könne sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden, schrieb der Verein. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2031. (ram)
Lilian Brassier 🇫🇷
Alter: 26 Jahre
Position: Innenverteidiger
Marktwert: 12 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 30 Spiele, kein Tor
Eintracht Frankfurt verpflichtet Lilian Brassier 🦅— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 31, 2026
Der 26-jährige Verteidiger wechselt vom Stade Rennais Football Club nach Frankfurt, wo er einen Vertrag bis 2031 unterschreibt.
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