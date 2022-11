11.11.2011: Irischer Fussballfan tarnt sich als estnischer Ersatzspieler

«Wieso feiert ein gegnerischer Spieler mit uns?» Die irischen Spieler lachen sich krumm, als der Mann im Trainingsanzug seine Geschichte erzählt. Bild: Youtube/ Coach Cunningham

11.11.2011: Der estnische Ersatzspieler, der hier den Ball weiterreicht, ist in Wahrheit ein cleverer irischer Fussballfan

11. November 2011: Conor Cunningham war nicht der Matchwinner. Dennoch ist er nach dem klaren 4:0-Sieg Irlands gegen Estland in der Barrage für die EM 2012 das grosse Thema. Denn der Fan hat es geschafft, das Spiel als estnischer Ersatzspieler zu sehen.

Irische Fussballfans sind für zwei Dinge bekannt: Sie trinken viel und reisen gerne. Und am liebsten kombinieren sie diese beiden Tätigkeiten. Sportstudent Conor Cunningham fliegt mit zehn Kumpels für das EM-Qualifikationsspiel der Iren nach Estland – ohne ein Ticket zu haben. Und weil das Stadion klein, aber der Andrang gross ist, stirbt die Option «Schwarzmarkt» rasch.

Und dennoch sitzt der 27-Jährige während des Spiels im Stadion – als Ersatzspieler auf der estnischen Bank!

Selfie als Beweis: Cunningham direkt an der Seitenlinie. Video: YouTube/coachconorcunningham

«Das war meine Chance. Ich musste es riskieren!»

Cunningham schleicht vor dem Spiel um die Arena. Als er eine offene Tür sieht, die kein Sicherheitsmann im Auge hat, stiehlt er sich ins Innere des Gebäudes. Der Gang, in dem sich der Fan nun befindet, scheint eine Sackgasse zu sein. Doch Cunningham wittert seine Chance, als er in einer Ecke einen Sack voller Fussbälle entdeckt – und einen Trainingsanzug der estnischen Nationalmannschaft.

«Ich habe die Kleider aufgehoben und bin in sie hineingeschlüpft», erzählt der Nationalspieler in spe nach seiner Rückkehr auf die grüne Insel im irischen Fernsehen. «Das war meine Chance, das Spiel zu sehen. Ich musste es riskieren», schildert Cunningham weiter. Er habe den Sack geschultert, den Blick gesenkt und sei einfach in Richtung Feld gelaufen.

Plötzlich neben dem estnischen Nationaltrainer

Der Plan geht auf. Niemand schöpft Verdacht, Cunningham setzt sich auf die Ersatzbank der Esten. «Keiner sprach mit mir und plötzlich realisierte ich, dass ich neben ihrem Nationaltrainer, Tarmo Rüütli, sass», sagt er der «Daily Mail».

Cunningham beteiligt sich sogar aktiv am Spiel. Als der Ball nach einer Viertelstunde aus dem Spielfeld fliegt, ist es Cunningham, der ihn einem estnischen Spieler in die Hand gibt. Schelmisch grinst er für einen kurzen Moment in die TV-Kamera, die alles filmt.

Zu diesem Zeitpunkt fällt Cunningham einem Offiziellen der UEFA auf. «Er kam zu mir und sagte mir, ich müsse hier verschwinden.» Wie ein Trainer, der sich zu sehr über den Schiedsrichter aufregt, wird Cunningham auf die Tribüne geschickt, wo ihm die Zuschauer brav Platz machen.

Während die TV-Kamera den irischen Coach Giovanni Trapattoni zeigt, schiesst Cunningham im Hintergrund gerade ein Foto von sich. Bild: Youtube/ Coach Cunningham

Die irischen Spieler grinsen sich einen ab

Doch der Abend ist ja noch nicht vorbei. Irland gewinnt klar mit 4:0, ist schon vor dem Rückspiel mit mehr als einem Bein für die EM 2012 qualifiziert. Also schreitet Cunningham auf den Rasen, um mit seinen Lieblingen zu feiern. Die Spieler grinsen sich einen ab, als er ihnen erklärt, dass er gar kein Este, sondern ein Landsmann sei.

Erst da fällt Cunningham wirklich auf. Logisch, denn wieso sollte sich ein estnischer Ersatzspieler überschwänglich mit dem Gegner freuen, der ihn gerade deutlich geschlagen hat? Eine Funktionärin spricht ihn an, «da habe ich einfach gesagt, ich müsse noch die Fussbälle zurückbringen.» Denn Cunningham hat den Sack, der ihm Glück gebracht hat, nach dem Spiel wieder bei sich.

Feiernde irische Spieler und ein feiernder estnischer Ersatzspieler mit einem Sack voller Fussbälle. Bild: Youtube/ Coach Cunningham

Den Trainer mit der Aufschrift «Eesti» hat Conor Cunningham mit nach Hause genommen. Als Souvenir an eine Episode in seinem Leben, die wohl noch seine Ur-Ur-Ur-Enkel dereinst ihren Sprösslingen weitergeben werden.