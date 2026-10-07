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Pilz-WM Italien: 12. Weltmeisterschaft im Pilzesammeln in Cerreto Laghi

Video: watson/Mira Wecker

Pilz-Weltmeisterschaft in Italien: 450 Sammelnde suchen schönsten Pilz

07.10.2026, 03:0607.10.2026, 03:06

Die 12. Weltmeisterschaft im «pilzle» fand am Sonntag, 4. Oktober, in Cerreto Laghi statt. Über 450 Teilnehmende waren dabei. Einzeln oder im Team hatten sie vier Stunden Zeit, höchstens drei Kilo Pilze zu sammeln und am Ende den schönsten Pilz abzugeben. Dazu mussten sie Abfall im Wald einsammeln und eine Seite im Notizbuch gestalten.

Bei den Einzelnen gewann Emiliano Comis aus Sarzana. Bei den Teams siegte «Funghi e fate» aus Brescia. Zudem haben die Teilnehmer:innen mehr als 400 Kilo Abfall gesammelt.

Organisiert wurde der Anlass vom Nationalpark Toskanisch-Emilianischer Apennin und der Genossenschaft «I Briganti di Cerreto». Die Idee stammt vom Pilze-Blogger Fra Ranaldo. (mwe)

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