Video: watson/Mira Wecker

Pilz-Weltmeisterschaft in Italien: 450 Sammelnde suchen schönsten Pilz

Mehr «Videos»

Die 12. Weltmeisterschaft im «pilzle» fand am Sonntag, 4. Oktober, in Cerreto Laghi statt. Über 450 Teilnehmende waren dabei. Einzeln oder im Team hatten sie vier Stunden Zeit, höchstens drei Kilo Pilze zu sammeln und am Ende den schönsten Pilz abzugeben. Dazu mussten sie Abfall im Wald einsammeln und eine Seite im Notizbuch gestalten.



Bei den Einzelnen gewann Emiliano Comis aus Sarzana. Bei den Teams siegte «Funghi e fate» aus Brescia. Zudem haben die Teilnehmer:innen mehr als 400 Kilo Abfall gesammelt.



Organisiert wurde der Anlass vom Nationalpark Toskanisch-Emilianischer Apennin und der Genossenschaft «I Briganti di Cerreto». Die Idee stammt vom Pilze-Blogger Fra Ranaldo. (mwe)

Video: watson/Mira Wecker

Mehr Videos zu Pilzen:

Gemüse-Roulette Episode IX: Die Rückkehr der Pilze Video: watson/tim duerig/nico bernasconi

Luchs verfolgt Pilzsammler: «Ich dachte, er springt mir an den Hals» Video: watson/Fabian Welsch