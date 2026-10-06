Das macht Christa Rigozzi beim Wandern so richtig wütend
Gast: Christa Rigozzi
Christa Rigozzi wurde 2006 zur Miss Schweiz gekürt. In den letzten 20 Jahren entwickelte sie sich zur Moderatorin, Entertainerin, Unternehmerin, Autorin und Markenbotschafterin. Wie hat sie es geschafft, zur erfolgreichsten Miss Schweiz aller Zeiten und was macht die Tessinerin heute?
Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht sie über ihr heutiges Leben, wie sie Job und Familie unter einen Hut bringt und warum sie schon immer gerne in der Natur unterwegs war. Von der Fischerei über die Jagd und dem Pilzen berichtet Christa auch von positiven Erlebnissen und was sie beim Wandern so richtig ärgert. Und natürlich verrät sie uns drei schöne Wanderungen.
Die Antworten und den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:
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Der Podcast
Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch
Wettbewerb
3 Wandertipps
Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:
- die Lieblingswanderung
- die Wanderung vor der Haustüre
- die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde
Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.