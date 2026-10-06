Christa Rigozzi geniesst die Natur im Tessin gerne. Bild: Ascona-Locarno Tourism

Rauszeit Podcast

Das macht Christa Rigozzi beim Wandern so richtig wütend

Im ersten Wander-Podcast der Schweiz, dem Rauszeit-Podcast, spricht watson-Journalist Reto Fehr mit Gästen über die beliebteste Sportart der Schweiz und entlockt den Experten konkrete Wandertipps. Heute zu Gast: Christa Rigozzi, die uns verrät, warum sie mit ihren Kindern gerne in die Natur geht und was sie beim Wandern richtig ärgert.

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Gast: Christa Rigozzi

Christa Rigozzi wurde 2006 zur Miss Schweiz gekürt. In den letzten 20 Jahren entwickelte sie sich zur Moderatorin, Entertainerin, Unternehmerin, Autorin und Markenbotschafterin. Wie hat sie es geschafft, zur erfolgreichsten Miss Schweiz aller Zeiten und was macht die Tessinerin heute?

Christa Rigozzi war schon immer gerne in der Natur unterwegs. Bild: Christa Rigozzi

Im neuen Rauszeit-Podcast von watson spricht sie über ihr heutiges Leben, wie sie Job und Familie unter einen Hut bringt und warum sie schon immer gerne in der Natur unterwegs war. Von der Fischerei über die Jagd und dem Pilzen berichtet Christa auch von positiven Erlebnissen und was sie beim Wandern so richtig ärgert. Und natürlich verrät sie uns drei schöne Wanderungen.

Die Antworten und den ganzen Podcast gibt's überall, wo du Podcasts hörst. Beispielsweise direkt hier:

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Die neueste Ausgabe des Rauszeit-Podcasts gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Streame direkt auf Spotify, Apple Podcasts & Co.!

Der Podcast

Rauszeit-Podcast



Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden? Schreib mir auf reto.fehr@watson.ch Der Rauszeit-Podcast ist die Heimat für alle Wander- und Outdoor-Fans der Schweiz. Nach dem bekannten « Rauszeit »-Blog mit wöchentlichen Ausflugstipps gibt's die geballte Ladung Schweizer Wandertipps jetzt auch zum hören. Schweiz-Entdecker, Content Creator und watson-Journalist Reto Fehr spricht mit Gästen über ihr Leben und den beliebtesten Sport der Schweizerinnen und Schweizer. Es gibt konkrete Wandertipps der Expertinnen und Experten (immer auch direkt in den Shownotes verlinkt) und du erfährst hier alles über das Wandern in der Schweiz.Welchen Gast soll Reto Fehr mal interviewen oder über welches Thema soll mal gesprochen werden?

Das ist der Rauszeit-Podcast: Rauszeit Podcast Ein Muss für alle Schweizer Wanderfans: Der neue Podcast von watson

Wettbewerb

Wettbewerb Rauszeit-Podcast eine Übernachtung für zwei Personen inklusive Frühstück im Parkhotel Emmaus in Losone.





In Zusammenarbeit mit Ascona Locarno Tourismus verlosen wir im Rauszeit-Podcast Mitmachen:

Fülle das Formular aus. Das Codewort hörst du im Rauszeit-Podcast mit Christa Rigozzi. Die Sieger werden am 20. Oktober 2026 von der Glücksfee gezogen und per E-Mail benachrichtigt.

Die Angaben werden nur für den Wettbewerb genutzt und nicht weitergegeben. Vorname Nachname E-Mail Codewort Abschicken

3 Wandertipps

Jeder Gast verrät Reto im Podcast drei Wanderungen. Es sind dies:

die Lieblingswanderung

die Wanderung vor der Haustüre

die Wanderung, die sie/er gerne mal machen würde

Die Infos dazu gibt's in der jeweiligen Episode des Podcasts. Die Wanderrouten und/oder weitere Informationen dazu sind in den Shownotes direkt verlinkt.