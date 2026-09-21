Video: watson/Michael Shepherd

Popo-Influencer kämpft gegen Roboter

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In San Francisco kam es kürzlich zu skurrilen Szenen. In einem kleinen Box-Ring trat erstmals ein Mensch einem humanoiden Roboter entgegen. Inszeniert wurde der Kampf von der Firma «REK». Diese veranstaltet sonst Kämpfe zwischen Robotern und entwickelt derzeit einen Roboterkampf-Simulator als Videospiel.

Im Ring standen einerseits das Modell «T800» des chinesischen Herstellers EngineAI. Anders als das Originalmodell des Herstellers hatte der Roboter im Kampf aber einen anderen Kopf, sodass er dem «Terminator» nicht nur im Namen, sondern auch optisch gleicht.

Video: watson/Michael Shepherd

Gegenüber stand der TikTok-Influencer Frankie LaPenna. Dieser erlangte vor allem Bekanntheit durch die Figur «Jim Kardashian», welche er in vielen seiner Videos verkörpert. Jim trägt immer enge beige Shorts und darunter eine ziemlich markante Po-Prothese. Auch im Kampf gegen den Roboter trat LaPenna im Jim-Kardashian-Look auf.

Ganz Mensch gegen Maschine kann man den Kampf aber nicht nennen, denn der Roboter wurde noch ferngesteuert. Zimperlich zu und her ging es aber trotzdem nicht. Besonders die Tritte des T800 schienen LaPenna ziemlich schnell zuzusetzen und vermochten ihn quer durch den Ring zu schleudern.

Da der Kampf nicht ganz ernst gemeint war, wurde auch kein offizieller Sieger erkoren, die Bilder sprechen aber eher für den Roboter. (msh)

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