Dieser Hund sorgt für mehr Unterhaltung als die Fussballspieler selbst

Am Samstag, 17. Juni, traf eine Wasserhose auf den Strand von Clearwater im US-Bundesstaat Florida. Durch die Kraft des Windes wurden Badetücher, Liegestühle und sogar einige Zelte in die Luft gewirbelt. Die überraschten Badegäste ergriffen panisch die Flucht. Zwei Personen wurden von fliegenden Gegenständen getroffen und mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. (lzo)