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Passagierrekord am Flughafen Zürich wegen Herbstferien

Noch nie zählte der Flughafen Zürich so viele Passagiere wie letzten Sonntag

06.10.2026, 08:4506.10.2026, 09:52

Am vergangenen Sonntag sind so viele Flugpassagiere von Zürich abgeflogen oder dort gelandet wie noch nie an einem einzelnen Tag. Am 4. Oktober seien mehr als 123'000 Passagiere über den Flughafen abgewickelt worden, bestätigte der Flughafen am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP eine entsprechende Meldung des «Tages-Anzeigers».

Gemäss den – noch provisorischen – Zahlen würde dies einem Passagierhöchstwert entsprechen, erklärte ein Sprecher. Die endgültigen Zahlen würden Mitte November im Rahmen der Kommunikation zu den Verkehrszahlen publiziert.

Der Sprecher führte die hohe Zahl an Passagieren auf den Umstand zurück, dass die Herbstferien in mehreren Kantonen bereits liefen und in weiteren Kantonen an diesem Wochenende begonnen hätten. Entsprechend seien besonders viele Reisende in die Ferien aufgebrochen oder zurückgekehrt. (sda/awp)

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