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Festhypotheken-Zinsen steigen im dritten Quartal

Das Dorf Windlach mit dem Haberstal, hinten, in der Gemeinde Stadel aufgenommen am Dienstag, 8. September 2026. Seit September 2022 ist bekannt, dass das Endlager in Stadel ZH gebohrt werden soll, gen ...
Das Dorf Windlach in der Gemeinde Stadel.Bild: KEYSTONE

Festhypotheken-Zinsen steigen im dritten Quartal

13.10.2026, 06:3813.10.2026, 06:38

Die Zinsen für Festhypotheken in der Schweiz sind im dritten Quartal trotz SNB-Nullzins deutlich gestiegen. Grund dafür sind vor allem die gestiegenen Kapitalmarktzinsen. Das trieb laut Vergleichsportal Comparis auch die Refinanzierungskosten der Banken nach oben.

«Das höhere Zinsniveau im Ausland wirkt zunehmend auch auf den Schweizer Kapitalmarkt. Deshalb werden Festhypotheken teurer», lässt sich Comparis-Finanzexperte Dirk Renkert am Dienstag zitieren. So sind die Richtsätze für 10-jährige Festhypotheken von 1,77 auf 2,07 Prozent geklettert.

Sie lagen damit erstmals in diesem Jahr wieder über die 2-Prozent-Marke. Der Satz für 5-jährige Laufzeiten stieg auf 1,90 von 1,52 Prozent und der für 3-jährige auf 1,75 von 1,32 Prozent, wie das Comparis-Hypothekenbarometer für das dritte Quartal zeigt.

Erstrangige Saron-Hypotheken wurden weiterhin im Durchschnitt zu 0,8 bis 1,2 Prozent angeboten. Comparis berechnet den Richtsatz zu den Festhypotheken anhand der von 30 Kreditinstituten öffentlich publizierten Referenzzinsen.

Die Refinanzierungskosten der Banken, die sogenannten Swap-Sätze, stiegen im dritten Quartal über alle Laufzeiten deutlich. Der 10-jährige Swap-Satz kletterte laut Comparis bis Ende September auf 0,83 Prozent nach 0,53 Prozent Ende Juni. Der 5-jährige stieg auf 0,65 von 0,26 Prozent und der 3-jährige auf 0,54 von 0,15 Prozent. Da Banken auf diese Sätze ihre Marge aufschlagen, verteuerten sich auch die Festhypotheken.

Comparis weist in der Mitteilung auf ein hohes Sparpotenzial für die Hypothekarnehmer hin. Die tatsächlich ausgehandelten Zinssätze lägen teils deutlich unter den veröffentlichten Richtzinsen. Ein Marktvergleich und Verhandlungen mit den Kreditinstituten könnten sich deshalb lohnen, heisst es. (sda/awp)

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