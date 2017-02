Roche steigert Gewinn 2016 um 7 Prozent auf 9,7 Milliarden Franken

Roche hat im Geschäftsjahr 2016 den Gewinn um 7 Prozent gesteigert. Unter dem Strich verdiente der Pharmakonzern 9.7 Milliarden Franken.

Die Konzernverkäufe zogen um 5 Prozent auf 50.6 Milliarden Franken an, wie Roche am Mittwoch mitteilte. Die Verkäufe der Division Pharma stiegen um 3 Prozent auf 39.1 Milliarden Franken an. Hauptwachstumsträger sind die Krebsmedikamente Perjeta und Herceptin sowie Actemra/RoActemra.

Die Verkäufe in den USA wuchsen um 3 Prozent, in Europa stiegen sie um 4 Prozent. Die Region International wuchs ebenfalls um 4 Prozent, vor allem dank der Teilregionen Asien-Pazifik und Lateinamerika.

Das Unternehmen habe alle seine finanziellen Ziele erreicht und wichtige Fortschritte in der Produkte-Pipeline erzielt, wird Roche-Chef Severin Schwan in der Mitteilung zitiert. In weniger als einem Jahr habe der Pharmakonzern vier neue Medikamente auf den Markt gebracht. (sda)