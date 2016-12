7 wundervolle alte Winter-Weihnachts-Videos (auch peinliche!) von SRF

Und zwar aus den Sechzigern und Siebzigern! Mit dabei: Weltstars, geile Pullis und fiese Einkaufstouristen.

... unterstützt von einem süssen kleinen Hasen. Der Rest ist leider das peinlichste Weihnachtslied aller bisherigen und ziemlich sicher auch kommenden Zeiten. Sehr schön allerdings, wie hier das Fernsehen als künstliche Welt entlarvt wird. Das wusste vorher sicher keiner.

Im Winter 1979 dreht die BBC mehrere Pop-Sendungen «with songs and stars and skis and snows» in der Schweiz. Dabei gibt es unverhoffte Breaking News beziehungsweise «zum Glück git's öppis Wältbewegends us em Privatläbe vo …