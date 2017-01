Die Sensation ist perfekt: Wir haben 3 Chancen auf Oscars!!!

Und «La La Land» macht Oscar-Geschichte mit 14 Nominationen.

Die 7000 Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences haben entschieden: Unfassbare drei Schweizer Produktionen haben am 26. Februar eine Chance, mit einem Academy Award ausgezeichnet zu werden.

Entschieden haben sie sich für einen Animations- und einen Kurzfilm, für ein Heimkinder- und ein Frauen-Drama, für ein unfreiwillig seine Mutter mordendes Gemüse («Ma vie de Courgette») und eine zugsexuelle Jane Birkin («La femme et le TGV»). Ein drittes Mal vertreten ist die Schweiz in der Rolle der Koproduzentin des Dokumentarfilms «I Am Not Your Negro» von Raoul Peck. Ist es zu glauben?

Favorit «La La Land» führt übrigens mit unglaublichen 14 Nominationen. Gleich viele erreichten in der Geschichte der Oscars nur «Titanic» und «All About Eve».

Die Schweizer Hoffnungen

«Ma vie de Courgette» Video: YouTube/FilmsActu

«La femme et le TGV» Video: YouTube/jacquesabale

«I Am Not Your Negro» Video: YouTube/Movieclips Film Festivals & Indie Films

Und hier alle Oscar-Anwärter im Überblick:

Bester Film

«Arrival»

«Hacksaw Ridge»

«Hidden Figures» (Bild)

«Lion»

«Fences»

«Hell or High Water»

«La La Land»

Beste Regie

Damien Chazelle, «La La Land» (Bild)

Barry Jenkins, «Moonlight»

Kenneth Lonergan, «Manchester by the Sea»

Dennis Villeneuve, «Arrival»

Mel Gibson, «Hacksaw Ridge»

Beste Hauptdarstellerin

Isabelle Huppert, «Elle»

Natalie Portman, «Jackie» (Bild)

Emma Stone, «La La Land»

Ruth Negga, «Loving»

Meryl Streep, «Florence Foster Jenkins»

Bester Hauptdarsteller

Casey Affleck, «Manchester by the Sea» (Bild)

Andrew Garfield, «Hacksaw Ridge»

Ryan Gosling, «La La Land»

Viggo Mortensen, «Captain Fantastic»

Denzel Washington, «Fences»

Beste Nebendarstellerin

Viola Davis, «Fences» (Bild)

Naomie Harris, «Moonlight»

Nicole Kidman, «Lion»

Octavia Spencer, «Hidden Figures»

Michelle Williams, «Manchester by the Sea»

Bester Nebendarsteller

Mahershala Ali, «Moonlight» (Bild)

Jeff Bridges, «Hell or High Water»

Lucas Hedges, «Manchester by the Sea»

Dev Patel, «Lion»

Michael Shannon, «Nocturnal Animals»

Bester Animationsfilm

«Kubo and the Two Strings»

«Moana» (Bild)

«Ma vie de Courgette»

«The Red Turtle»

«Zootopia»

