Datenschutzerklärung

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, wie die CH Regionalmedien AG, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau, (nachfolgend auch «wir») Ihre Personendaten erhebt und bearbeitet. Wir legen grossen Wert auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte der Nutzer­innen und Nutzer unserer Dienstleistungen und Produkte (nachfolgend «Sie») und ergreifen die notwendigen Massnahmen zum Schutz Ihrer Personendaten.Wir bearbeiten Personendaten (Daten, die natürliche Personen direkt oder indirekt identifizieren), die Sie uns zur Verfügung stellen. Wenn Sie uns per E-Mail oder per Telefon kontaktieren, um sich bei uns zu bewerben, erheben wir die von Ihnen an uns übermittelten Daten (bspw. Vorname, Name und Kontaktdaten). Wenn Sie über unsere Website mit uns in Kontakt treten, erfassen wir die von Ihnen angegebenen sowie allenfalls von Ihrem Gerät bereitgestellten Informationen.Wir bearbeiten Personendaten über Sie, die wir von Dritten erhalten (bspw. in Korre­spondenz mit Personalvermittlern).Zudem bearbeiten wir Personendaten, die wir selbst über Sie zur Erreichung der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke erheben (bspw. aus öffentlichen Registern, Websites oder Plattformen).Ihre Daten werden ausschliesslich für den internen Bewerbungsprozess und für anony­misierte Statistiken verwendet. Ihre Bewerbung kann für alle offenen Positionen bei allen Tochter-, Schwester- und Muttergesellschaften der CH Regionalmedien AG verwendet werden.Ihre Personendaten können an alle Tochter-, Schwester- und Muttergesellschaften der CH Regionalmedien AG weitergegeben und von diesen Unternehmen für die in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Ihre Personendaten werden von diesen Unternehmen nicht an Dritte weitergegeben (nachfolgender Absatz vorbehalten).Zur Erreichung der in dieser Datenschutzerklärung beschriebenen Zwecke kann es zudem notwendig sein, dass wir Ihre Personendaten an externe Dienstleister und Geschäfts­partner, mit denen wir die Dienstleistungserbringung koordinieren müssen, weitergeben.Wir bearbeiten Ihre Personendaten nur in der Schweiz und der EU.Wir werden Ihre Daten nach 24 Monaten löschen, sofern es zwischenzeitlich nicht zu einer Ein­stellung bzw. erneuten Bewerbung gekommen ist. Die Daten von in den Talent Pool aufgenommenen Bewerbungen werden wir nach 2 Jahren löschen. Im Übrigen behalten wir uns das Recht vor, sämtliche Daten zwecks Auswertung von anonymisierten Statistiken für 2 Jahre zu verwenden. Eine darüber hinausgehende Bearbeitung Ihrer Daten findet nicht statt. Die Bewerber werden über die definitive Ver­nichtung der Daten nicht separat informiert.Sie haben insbesondere das Recht auf Auskunft der über sie gespeicherten Personendaten und den Zweck der Datenbearbeitung, das Recht auf Berichtigung sowie auf Löschung oder Einschränkung der Bearbeitung ihrer Personendaten, das Recht, der Bearbeitung zu widersprechen, das Recht auf Ergreifung eines Rechtsbehelfes bei einer zuständigen Auf­sichtsbehörde sowie auf Datenübermittlung/Übertragbarkeit. Beachten Sie bitte, dass für diese Rechte Voraussetzungen und Ausnahmen gelten. Soweit rechtlich zulässig, können wir Ihre Anfrage zur Ausübung dieser Rechte ablehnen.Es ist von Ihnen keine Einwilligung in diese Datenschutzerklärung notwendig. Wir behalten uns das Recht vor, die Datenschutzerklärung jederzeit und ohne Ankündigung einseitig zu ändern.Bei Fragen oder wenn Sie Ihre datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte wahrnehmen möchten, kontaktieren Sie uns bitte über career@chmedia.ch oder schreiben Sie an CH Regionalmedien AG, Neumattstrasse 1, 5001 Aarau.