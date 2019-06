Historisch: Erster amtierender US-Präsident betritt Boden des kommunistischen Nordkoreas



US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un haben sich am Sonntag an der innerkoreanischen Grenze getroffen. Nachdem die beiden sich die Hand gaben, trat Trump über die Grenze und ging ein paar Schritte in Nordkorea.

Donald Trump hat damit als erster amtierender US-Präsident in der Geschichte der USA den Boden des kommunistischen Nordkoreas betreten. Im Ort Panmunjom an der innerkoreanischen Grenze überschritt er die Demarkationslinie.

Anschliessend wechselten die beiden ein paar Worte. «Es ist eine Ehre hier zu sein», sagte Trump. Trump zeige seine Bereitschaft, an einer neuen Zukunft zu arbeiten, sagte Kim.

Trump hatte auf dem Gipfel der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) im japanischen Osaka überraschend angekündigt, er wolle Kim an der Grenze «für zwei Minuten» treffen, ihm die Hand schütteln und Hallo sagen.

Es ist das dritte Treffen von Trump und Kim. Der zweite Gipfel im Februar scheiterte. Seitdem liegen die Verhandlungen auf Eis. (sda/dpa)