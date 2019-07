Postautofahrer nach Zusammenbruch am Steuer verstorben



Der Postautochauffeur, der am frühen Morgen in den Flumserbergen während der Fahrt am Steuer zusammengebrochen war, ist verstorben. Das teilte Postauto auf Twitter mit. Er arbeitete 29 Jahre für das Unternehmen. Die zwei Passagiere blieben unverletzt. (sda)