Frau am Zürichsee wahrscheinlich vom Partner im Streit getötet



Die Kantonspolizei Zürich hat am Sonntagmorgen in Au bei Wädenswil ZH eine 24-jährige Frau tot aufgefunden. Sie geht davon aus, dass der 33-jährige Partner die Frau getötet hat. Der Mann hatte die Polizei selbst kontaktiert.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Sonntagnachmittag schreibt, hat sich der 33-jährige Mann am Morgen bei der Stadtpolizei gemeldet. Er habe gesagt, dass es seiner Partnerin nach einer Auseinandersetzung nicht gut gehe. Umgehend ausgerückte Einsatzkräfte von Stadt- und Kantonspolizei sowie des Rettungsdienstes fanden die Frau leblos in der Wohnung vor.

Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Frau im Streit getötet hat. Sie hat den mutmasslichen Täter verhaftet. Die genauen Umstände werden nun ermittelt. (sda)