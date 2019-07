Kein «Klamauk» am Basler Gastauftritt an der Fête des Vignerons



Die Kantone Basel-Stadt und Jura müssen an ihrem Gastauftritt an der Fête des Vignerons am Sonntag auf eine Attraktion verzichten: Wegen schlechten Wetterprognosen kann Jean Tinguelys fahrbare Rattermaschine «Klamauk» nicht mit auf die Reise.

Die auf einem Traktor aufgebaute Maschinenskulptur besteht aus altem Eisen, Holzrädern, Fundstücken aller Art. Feuchtigkeit oder gar Nässe würden dem Werk Schaden zufügen, teilten das Museum Tinguely und das Basler Präsidialdepartement am Freitag mit. Wegen der «unsicheren Wetterprognosen» könne «Klamauk» an der Parade am Kantonstag an der Fête des Vignerons vom Sonntag deshalb nicht eingesetzt werden.

Die Kantone Basel-Stadt und Jura werden dennoch mit 250 Mitwirkenden an der Parade teilnehmen. Der Auftritt der beiden Kantone steht unter dem Motto «Jura & Bâle-Ville - Carnaval et plus encore!» (sda)