Täter von Frankfurt war in psychiatrischer Behandlung



Täter von Frankfurt war in psychiatrischer Behandlung

Der 40-jährige Eritreer, der am Montag in Frankfurt mehrere Personen vor einen einfahrenden Zug stiess, war gemäss Angaben der Kantonspolizei Zürich in psychiatrischer Behandlung. Einen terroristischen Hintergrund oder eine Radikalisierung schliesst die Polizei aus. (sda)

Das könnte dich auch interessieren: Wohin ist denn eigentlich die Hitzewelle verschwunden? Nun, die Antwort ist beunruhigend Link zum Artikel Gewalt und Krankheiten – die Bewohner der ersten Steinzeit-Stadt lebten gefährlich Link zum Artikel Ab heute lebt die Welt auf Ökopump – und diese Länder sind die grössten Umweltsünder Link zum Artikel ARD-Moderatorin lästert über «Fortnite»-Spieler und erntet Shitstorm – nun wehrt sie sich Link zum Artikel