Bergsteiger stürzt am Grand Combin in den Tod



Bergsteiger stürzt am Grand Combin in den Tod

Beim Aufstieg zum Grand Combin in den Walliser Alpen ist am Montag ein Bergsteiger ums Leben gekommen. Der deutsche Alpinist rutschte auf einer Höhe von zirka 3500 Metern auf einem Schneefeld aus und stürzte in die Tiefe.

Die aufgebotenen Rettungskräfte der Air-Glaciers konnten nur noch den Tod des Alpinisten feststellen, wie die Kantonspolizei Wallis mitteilte. Der Verunglückte wollte mit zwei weiteren Bergsteigern aus Deutschland den Combin de Valsorey (4183 Meter) erklimmen, einer von drei Gipfeln des Grand Combin (4314 Meter).

Die beiden Kollegen des Opfers blieben unverletzt. Die Walliser Staatsanwaltschaft leitete eine Untersuchung ein. (sda)

Das könnte dich auch interessieren: «So sehen Depressionen aus» – Facebookpost einer jungen Frau geht viral Link zum Artikel Kann Basel YB wieder gefährlich werden? Alle Transfers der Super League im Überblick Link zum Artikel Mehr Spass! Hier kommen die 24 lustigsten Fails, die das Internet gerade zu bieten hat Link zum Artikel Kommen Sie, kommen Sie! PICDUMP! Link zum Artikel