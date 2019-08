Online etikettierte Pakete werden günstiger



Der Preisüberwacher hat mit der Post Online-Rabatte ausgehandelt. Privatkunden, die Paketetiketten selber ausfüllen, bezahlen und ausdrucken, sollen eine Vergünstigung erhalten. Diese beträgt je nach Gewicht des Pakets 1.5 oder 3 Franken

Online etikettierte und frankierte Pakete sowie über MyPost24 Automaten adressierte und aufgegebene Pakete kommen in den Genuss von Online-Rabatten von durchschnittlich 18 Prozent, wie der Preisüberwacher in seinem am Dienstag veröffentlichten Newsletter schreibt.

Kundinnen und Kunden müssen sich dazu auf der Website der Post einloggen, Etiketten erstellen, bezahlen und auf gewöhnlichem Papier ausdrucken, diese ausschneiden und aufkleben. Diese Pakete mit Online-Etikette können in jeder Poststelle regulär am Schalter oder in den Agenturen aufgegeben werden. Alternativ kann ein myPost24 Automat genutzt werden. (sda)