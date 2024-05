19-Jähriger muss nach Tötung in Männedorf in Untersuchungshaft

Ein 19-Jähriger muss nach dem Tötungsdelikt in Männedorf in Untersuchungshaft. Er soll in einem Park eine 35-jährige Joggerin getötet haben.

Das Zwangsmassnahmengericht ordnete die Untersuchungshaft an, wie ein Sprecher der Zürcher Staatsanwaltschaft am Freitag gegenüber Keystone-SDA bestätigte.

Die Staatsanwaltschaft beantragte am Donnerstag Untersuchungshaft. Der 19-Jährige gestand die Tat gemäss Staatsanwaltschaft in der Einvernahme.

Am Dienstagabend hatte der Beschuldigte demnach mehrere Menschen in einem Park am Zürichsee angegriffen. Davor hatte er sich nackt ausgezogen. Die Hintergründe werden durch Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft abgeklärt. (rbu/sda)