Bubbles: Alles was du über Cava, Champagner, Prosecco & Co wissen musst



Mehr Bubbles, please! Alles was du über Cava, Champagner, Prosecco & Co wissen musst

Madelyne Meyer

Prosecco hier, Prosecco da, Prosecco überall. Er ist der beliebteste Schaumwein in der Schweiz. Dies zeigt auch die Statistik. Die Zahl der importierten Flaschen ist seit 2017 um 20 Prozent gestiegen.

Huupets bi eus?!

Es scheint irgendwie, als würden wir keine anderen Schaumweine trinken? Doch, doch! Ab und zu gönnen wir uns eine Flasche Champagner. Und der eine oder Weingeniesser greift zum Cava. Doch kennen wir alle die Unterschiede? Denn oft höre ich einfach:

«Es Cüppli, merci.»

Ich kläre auf. Bevor wir uns in den Sprudel begeben, ist es wichtig, dass alle die «traditionelle Flaschengärung/ méthode traditionnelle» verstehen. DER Produktionsschritt, mit dem aus normalen Wein Qualitätsschaumwein wird.

Nämlich so:

Wie der Schaumwein zu seinem Schaum kommt Qualitätschampagner erhalten ihre Bläschen (= Perlage) dank der zweiten Gärung/ Fermentation in der Flasche. Der assemblierte, schon vergorene Stillwein (z.B. Chardonnay & Pinot Noir) wird abgefüllt und erhält, bevor er mit Kron- oder Naturkorken verschlossen wird, noch einen Happen Zucker (Saccharose, Traubenmost) und Hefe. Der Wein gärt nun circa drei Wochen in der Flasche.



Dabei entstehen unsere heissgeliebten «Bubbles»: Denn wenn Hefe Zucker frisst, bildet sich CO2, das aber durch die geschlossene Flasche nicht verduften kann.



p.s.

Stillwein = ganz normaler Wein z.B Pinot Noir

Schaumwein = Wein mit Perlage z.B Cava

p.p.s.

Die häufigere, effizientere und günstigere Methode, Bubbles in einen Schaumwein zu bekommen, ist die Tankgärung: Die zweite Gärung findet anstatt in der Flasche im Inneren eines Tanks statt. Dies geschieht durch Druck- und Temperaturkontrolle und dauert zwischen 1 und 6 Monaten.

Und nun, in alphabetischer Abfolge, unsere beliebtesten Schaumweine und wie sie sich voneinander unterscheiden:

Cava

illustration: Madelyne meyer

Spanischer Schaumwein aus dem Anbaugebiet Penedès, hergestellt wie Champagner in traditioneller Flaschengärung aus den Traubensorten Chardonnay, Macabeo, Xarello und Parellada.

So schmeckt er: Erfrischend, komplex, Mandeln, Zitronenzeste, z.T. Toast

Dann schmeckt er: Geburtstag, Pool-Party, Apéro, Geschenk

Champagner

illustration: madelyne meyer

Französischer Schaumwein aus dem Anbaugebiet Champagne, hergestellt in traditioneller Flaschengärung aus den Traubensorten Pinot Noir, Chardonnay und Pinot Meunier (entweder einzeln, zu zweien oder zu dreien). Bevor die Champagner auf den Markt kommen, müssen sie mindestens 15 Monate in der Flasche bleiben, wovon sie 12 Monate auf der Hefe reifen müssen. Jahrgangschampagner, die nur in den besten Jahren produziert werden, müssen drei Jahre in der Flasche reifen.

So schmeckt er: Reifer Apfel, normalerweise nicht süss, Apfel-wähe, Brioche, Zitrusaromen, evt. nussig

Dann schmeckt er: Arbeitsvertrag unterschrieben, Geburt, Hypotheke aufgenommen, Beförderung

Crémant

illustration: madelyne meyer

Schaumweine, die nach der traditionellen Flaschengärung hergestellt werden. Crémants stammen nicht aus einem einzigen Gebiet, sondern können weltweit produziert werden, zum Beispiel Crémant de Loire, Crémant d’Alsace, Crémant aus der Bündner Herrschaft, Crémant de Luxembourg, Crémant aus dem Jura. Jede Region, die Crémant produziert, hat ihre eigene Regelung bezüglich z.B. welche Traubensorten benutzt werden dürfen oder wie wo der Höchstertrag bei der Ernte liegt.

So schmeckt er: Da Crémant aus verschiedenen Regionen (diverse Terroirs) kommt, ist es schwierig seinen Goût zu verallgemeinern. Eher leicht, rund, Holunderblüte, Honig, weniger Kohlensäure als Champagner

Dann schmeckt er: Kultivierte Abstürze, vom Tinder-Date bis zum Schwiegereltern-Date, Silvestersause

Franciacorta

Italienischer Schaumwein aus dem Anbaugebiet Lombardei, hergestellt wie Champagner anhand der traditioneller Flaschengärung aus den Traubensorten Chardonnay, Pinot Noir (Nero) und Pinot Blanc (Bianco).

So schmeckt er: Eher reif, voll und rund, gehaltvoll, Steinfruchtkonfitüre, Vanille, Haselnuss

Dann schmeckt er: Gartenparty, Hochzeit, einfach mal was anderes

Prosecco

illustration: madelyne meyer

Italienische Schaumweine aus den Anbaugebieten Veneto und Friaul, hergestellt aus mindestens 85 Prozent Gleratrauben. Die restlichen 15 Prozent dürfen aus anderen Traubensorten wie Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio usw. bestehen.

So schmeckt er: Weisse Blumen, Apfel und Birne. Zum Teil süss.

Dann schmeckt er: Wohnungs-Einweihungsfeier, Brunch, Geschäftsapéro

Spumante versus frizzante Prosecco spumante (prickelnd)

Qualitätsschaumwein mit mindestens 3,5 bar Kohlensäuredruck, hergestellt durch Flaschengärung oder Tankgärung.

Prosecco fizzante (schäumend)

Perlwein mit 1–2,5 bar Kohlensäuredruck, hergestellt aus Stillwein mit zugesetzter Kohlensäure durch Anwendung von Druck und Kühlung (was um einiges günstiger ist als das herkömmliche Verfahren).



Sekt

illustration: madelyne meyer

Qualitätsschaumwein aus dem deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich), hergestellt in traditioneller Flaschengärung oder Tankgärung. In Deutschland wird oft Riesling und in Österreich Grüner Veltliner für die Sektherstellungen verwendet.

So schmeckt er: Spritzig, grüner Apfel, Nektarine, erfrischende Mineralität

Dann schmeckt er: Picknick, Zvieri, Hüttengaudi, Babyshower

Cheers, Edvin.

Madelyne Meyer Die Weinwelt kann extrem elitär und exklusiv sein. Darauf hat Madelyne Meyer aber gar keine Lust. Mit ihrem unkonventionellen Weinblog Edvin hat sich die Aargauer Weinexpertin in der Schweiz einen Namen gemacht. «Meine Leser mögen wohl meine selbstironische Art. Ich nehme mich und die Weinwelt nicht todernst, zolle dem Wein aber immer genügend Respekt».



Madelyne arbeitet in ihrem Familienbetrieb für Marketing & Kommunikation und schreibt noch für den Gault Millau Channel. Das Ganze rundete sie im September 2019 mit ihrem ersten Buch «Endlich Wein verstehen» ab.

Für watson schreibt Madelyne ab sofort regelmässig exklusiv in ihrem Blog.



