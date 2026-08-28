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Emma Amour

Ich chatte/liebe zweigleisig!

In einer schwachen Minute habe ich Lukas und Sandro die gleiche WhatsApp-Nachricht geschickt. Darin stand: «Ich wäre jetzt gerne bei dir». Jetzt ist das Chaos perfekt.

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Eine Minizusammenfassung: Ich war alleine in einer Stadt, um meinen Kummer wegen Lukas zu vergessen.

Oder wegzuvögeln.

Oder einfach, um mal an einem anderen Ort Rotz und Wasser zu heulen.

Dann lernte ich den Mann kennen, der im Flieger neben mir sass.

Er, 52, hot und nett und perfekt für einen Rebound-Fuck. Kurz vor dem Koitus eröffnete er mir, dass er verheiratet ist und Zwillinge hat.

Ich habe dann einen Rückzieher gemacht.

Klug.

Weniger klug war meine nächste Aktion. Auf dem Heimweg vom Fast-Rebound-Fuck habe ich Lukas und Sandro die gleiche Nachricht geschickt. Drin stand, dass ich jetzt gerade «gerne bei dir wäre».

Lukas antwortete zuerst. «Ich wäre jetzt gerne mit dir irgendwo auf der Welt, wo es gerade nur uns beide gäbe.»

Kitschnudle!

Wieso schreibt der so etwas, nachdem er a.) mir klar sagte, dass er schon ein verlängertes Wochenende als zu viel Verpflichtung empfindet und b.) eine Trulla gebumst hat?

Ich antworte nicht.

Worauf er nachdoppelt:

«Wo bist du, Emma? Ich komm dahin!»

«1247 Kilometer von dir entfernt», antworte ich.

Lukas schreibt und schreibt und dann schreibt er wieder nicht und dann schreibt er wieder und dann wieder nicht …

Wenn ich die Erektion ignoriere, kriege ich eine eigene Insel … (geil!)

Derweil ploppt ein anderer Name auf. Sandro hat geschrieben.

«Diese Nachricht ist für Ems' Alkoholpegel: Wie hoch bist du?»

«Max. 2/10. Die Nachricht hat Ems in klarster Verfassung verschickt.»

«Kein Drama unmittelbar vorher?»

«Eventuell.»

«Schlimm?»

«Eventuell.»

Dann wieder Lukas:

«Wann kommst du wieder heim?»

«Morgen. Aber eventuell will ich dann nicht mehr bei dir sein. Mein Herz schmerzt noch.»

«Das tut mir so leid.»

Dann wieder Sandro:

«Ems, ich liebe dich mit und ohne Drama.»

Drei Sekunden später:

«Also ohne Drama nicht. Einfach weil es dich ohne Drama gar nicht gibt.»

Ich lache.

Hach. Sandro.

«Du nervst, Sandro.»

«Also sag, muss ich einen Idioten verprügeln und/oder dich sehr fest löffeln?»

«Löffeln.»

«Was, wenn ich eine Erektion bekomme?»

«Dann warten wir, bis sie weg ist.»

«Wenn du das schaffst, kaufe ich dir eine Insel.»

«Hau ab, Sandro. Bleib hier, Sandro.»

Dann wieder Lukas:

«Können wir uns sehen und reden, Emma?»

«Absolut keine Ahnung, Lukas.»

Dann wieder Sandro:

«Löffeln wir jetzt? Ich will jetzt löffeln. Und morgen und übermorgen und überübermorgen und auch im Herbst 2056.»

«Ich bin grad 1247 Kilometer von dir entfernt.»

«Scheisse. Dein Mood könnte morgen, wir wissen es beide, ein anderer sein.»

«True.»

Jetzt ploppt auch noch 12B auf:

«Schade, schade, Emma. Ich hätte dich gerne stundenlang geküsst und gefühlt.»

Ich schalte das Handy aus. Muss schlafen.

Kriege kein Auge zu.

Bin in Lukas verliebt. Und in Sandro. Auch ein bisschen in 12B.

Und dann wieder in niemanden.

Ich mache mal Pause.

Das nächste Mal reden wir über Erdmännchen. Oder Serien. Von mir aus auch über Stricken, Seidenmalen, Häkeln.

Oder über etwas, das ihr vorschlagt.

«Endlich erwachsen werden» gilt nicht.

Zerscht Bode berüehrt.

Adieu.

bild: watson