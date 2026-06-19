sonnig33°
DE | FR
burger
Blogs
Move on up

Verbraucht das Auto bei Hitze mehr Kühlwasser?

Leuchtet die Warnlampe auf, sollte man anhalten und den Motor abstellen.
Leuchtet die Warnlampe auf, sollte man anhalten und den Motor abstellen.Bild: Shutterstock
Move on up

Verbraucht das Auto bei Hitze mehr Kühlwasser?

Die Temperaturen klettern jetzt im Sommer für längere Zeit über 30 Grad und einige sind bald für längere Fahrten unterwegs. Was tun, wenn das Fahrzeug zu wenig Kühlflüssigkeit meldet?
19.06.2026, 14:0619.06.2026, 14:06
Mobilitätsteam TCS
Mobilitätsteam TCS

Damit der Verbrennungsmotor nicht überhitzt, wird die beim Fahren entstandene Wärme zum Kühler geleitet. In einem pumpengetriebenen Kreislauf fliessen in der Kühlanlage rund fünf bis zehn Liter Kühlflüssigkeit vom Zylinderkopf und -block zum Kühler. Die Kühlflüssigkeit ist ein spezielles Gemisch: Glykol als Frostschutz, Wasser und Zusätze, die als Korrosionsschutz wirken.

Leuchtet die Warnlampe wegen zu wenig Kühlwasser auf, solltest du anhalten und den Motor abstellen, um einen Motorschaden zu vermeiden. Bei regelmässiger Wartung des Fahrzeugs hat man nie einfach so einen Mangel an Kühlflüssigkeit. Bei Oldtimern oder älteren Liebhaberfahrzeugen sieht dies natürlich anders aus. Am besten ruft man den Pannendienst, denn das System muss auf undichte Stellen geprüft und das Fahrzeug eventuell abgeschleppt werden.

Normales Wasser nur im Notfall

Vorsicht mit der Idee, selbst Wasser nachzufüllen. Tatsächlich kann man im Notfall und ausnahmsweise auch mal normales Wasser einfüllen, dies aber nur bei kaltem respektive nicht warmgelaufenem Motor. Bei warmem Motor steht das System unter Druck und das Öffnen des Deckels kann Verletzungen nach sich ziehen. Davon ist also dringend abzuraten.

Aber um auf die Frage zurückzukommen: Nein, bei grosser Hitze wird eigentlich nicht mehr Kühlflüssigkeit verbraucht, jedenfalls nicht bei modernen Autos. Die Autos sind heute so gebaut, dass ihnen Hitze nichts ausmacht, ganz gleich wo man unterwegs ist. Vor einer längeren Fahrt sollte aber das Auto in der Garage kurz kontrolliert werden, dazu gehört neben dem Ölstand auch die Kühlflüssigkeit.

Contentpartnerschaft mit TCS
Dieser Blog ist eine Contentpartnerschaft mit dem Touring Club Schweiz. Die Themen drehen sich rund um Mobilität, Freizeit und Reisen und basieren auf dem Fachwissen des internen Expertenteams des TCS. Es handelt sich nicht um bezahlten Inhalt.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
15 Autos, die mehr als 1 Million Meilen geschafft haben
1 / 17
15 Autos, die mehr als 1 Million Meilen geschafft haben
Von hinten nach vorne – Platz 15 – 1964er Porsche 356C: Guy Newmark aus Kalifornien erhielt Mitte der Sechzigerjahre seinen 1964er Porsche 356C von seinem Vater als Abschlussgeschenk. 2016 fuhr Newmark immer noch seinen blauen Porsche, als der Meilenstand auf 1'000'000 / 1'609'344 km war. Sein Ansatz: Alle 3000 Meilen bekam der Wagen einen Service. ... Mehr lesen
quelle: youtube / youtube
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir gönnen uns noch einmal Sommer auf die Ohren
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Frohe Kunde für die Katholiken: Zahl der Mitglieder wächst – nur nicht bei uns
Während die katholische Kirche bei uns und in Deutschland weiter im Abwärtstrend ist, erfreut sie sich weltweit bester Gesundheit. Warum?
Aus Schweizer Perspektive ist die katholische Kirche arg unter Druck, die Zahlen rasseln in den Keller. 1970 waren ca. 49 Prozent der Bevölkerung katholisch, 2000 42 Prozent, 2023 hochgerechnet nur noch 31 Prozent. Die Austritte stiegen kontinuierlich an. Parallel dazu wuchs die Zahl der Religionslosen auf rund 34 Prozent.
Zur Story