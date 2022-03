bild: shutterstock

10 nützliche Apps und Gadgets, die wirklich was für deine Gesundheit tun können

Fitnessband: Schonendes Ganzkörpertraining

Wer Bauch, Beine, Rücken oder Po trainieren möchte, ist mit einem simplen Fitnessband gut bedient. Sie sind günstig und ein paar freie Quadratmeter genügen für ein vielseitiges Training. Mit den unscheinbaren Bändern können fast alle Muskelgruppen gestärkt werden. Sie eignen sich daher optimal für ein schonendes Ganzkörpertraining. Für Anfänger empfehlenswert ist beispielsweise das Thera-Band. Stärkere Bänder sollten erst genutzt werden, wenn bereits genügend Muskelkraft vorhanden ist.



Einen aktuellen Fitnessband-Vergleichstest gibt es hier.

Sleep Cycle: Ausgeruht aufwachen

Die Schlafphasenwecker-App Sleep Cycle ist quasi ein intelligenter Wecker, der das Schlafmuster überwacht und dich aufweckt, wenn du in einer Phase leichten Schlafs bist. Wacht man in dieser Leichtschlafphase auf, fühlt man sich ausgeruhter und leistungsfähiger. Sleep Cycle setzt keinen Tracker voraus, den man ins Bett legen oder am Körper tragen muss. Die App analysiert den Schlaf mittels Geräuschen. Hierzu muss das Smartphone lediglich nahe am Bett liegen.



In der kostenpflichtigen Premium-Version bietet Sleep Cycle eine nützliche Einschlafhilfe, zeichnet Schnarch-Sequenzen auf und lässt den User die Daten für weitere Analysen in eine in Excel-Datei exportieren.



Sleep Cycle gibt's für iOS und für Android.



CodeCheck: Zeigt, was im Essen und in Kosmetik steckt

CodeCheck ist eine Schweizer App, die Konsumentinnen und Konsumenten seit Jahren Informationen zu den Inhaltsstoffen von Kosmetikprodukten oder den Zutaten und Nährwerten von Lebensmitteln anzeigt. Man scannt mithilfe der Smartphone-Kamera Barcodes und erhält umgehend Hintergrundinformationen zu den Inhaltsstoffen. Konkret sieht man auf einen Blick, ob Produkte vegan, vegetarisch oder laktose- und glutenfrei sind oder ob sich Palmöl, Mikroplastik, zu viel Zucker, Fett etc. darin verbergen.



Seit 2020 zeigt die App auch eine Klima-Bewertung von Lebensmitteln an. Die Daten basieren auf wissenschaftlichen Studien und Expertenbewertungen von Organisationen wie beispielsweise WWF und Greenpeace.



CodeCheck gibt's für iOS und für Android.



Faszienrolle: Eigenmassage leicht gemacht

Die Faszienrolle ist das simple, effektive und günstige Hilfsmittel, um Muskelverspannungen und -verhärtungen im Rücken, Nacken oder in Armen und Beinen selbst zu lösen. Die nützliche Rolle gibt es in unterschiedlichen Härtegraden und Grössen, um sie beispielsweise auch unterwegs nutzen zu können. Anfänger finden auf YouTube diverse Übungsvideos.



Barre: Die langfristig motivierende Workout-App

Fitness-Trainings-Apps gibt es wie Sand am Meer. Das Problem: Viele werden früher oder später langweilig. Wenn du eine langfristige Challenge suchst, die dich mit immer neuen Herausforderungen bei der Stange hält, sind die ca. 5 Franken pro Monat (Abo) für Barre eine gute Investition.



Die kostenpflichtige Workout-App (Monats- oder Jahresabo) gibt es für iOS und für Android (oder im Web).



Übrigens: Wenn du eine kostenlose App suchst, die hilft deine Workouts bis ins Detail übersichtlich zu tracken, lohnt sich ein Blick auf FitNotes für Android.



Headspace: Tägliche Meditation

Die kostenpflichtige App (Monats- oder Jahresabo) bietet Hunderte geführte Meditationen, Einschlaf-Podcasts, SOS-Übungen für Momente der Panik oder auch Yoga-Anleitungen für Anfänger und Fortgeschrittene. Sie hilft, Stress abzubauen und generell ausgeglichener zu sein.



Das Video vermittelt einen ersten Eindruck des Funktionsumfangs.



Headspace gibt es für iOS und für Android.

Smoke Free: Dem Glimmstängel entsagen

Es gibt Hunderte von Rauchfrei-Apps, die dabei helfen, von den Zigaretten loszukommen. Seit Jahren eine der besten ist Smoke Free. Man sieht jeweils den Fortschritt, wie viel Geld man gespart und wie viel Lebenszeit gewonnen hat.



Die in der Vollversion kostenpflichtige App ist ähnlich motivierend wie es für manche Menschen Fitness-Apps sein können. Analog zu den Fitness-Apps kann man täglich eine Mission erledigen und bekommt immer wieder Auszeichnungen, je länger man dem Rauchen entsagt. Die App gibt Raucherinnen und Rauchern zudem Tipps, wie sie ihr Verlangen verringern können oder wo es Hilfe gibt, um sich mit Leidensgenossen austauschen.



Smoke Free gibt es für iOS und für Android.

Clue: Der Menstruations- und Eisprung-Tracker

Clue ist eine der besten Menstruations-Apps, um den Zyklus und Symptome zu tracken. Du kannst angeben, wie stark deine Blutungen sind, welche Schmerzen du hast, wie deine Stimmung ist, dein Energielevel etc.



Nutzerinnen können sich mit der App auch über Themen wie Verhütungsmethoden, Fruchtbarkeit und allgemein die Menstruation informieren. Die Gratis-Version ist im Funktionsumfang eingeschränkt. Mit der Pro-Version gibt es darüber hinaus Blogbeiträge zu Gender&Sexuality, Sex, psychische Gesundheit, PMS etc.

Clue gibt es für iOS und für Android.

Fitness-Tracker: Die Alles-Messer

Die Apple Watch ist die (nicht ganz günstige) eierlegende Wollmilchsau unter den Gesundheits-Gadgets. Sie motiviert zu mehr körperlicher Bewegung und verschafft dem Hirn mehr Sauerstoff (durch kurze Atem-Übungen) und sie hilft, Rückenbeschwerden vorzubeugen. Nebenbei überwacht sie die Herzfrequenz und schlägt Alarm, wenn man beim Mountainbiken in einen Baum rast oder sonst wie unglücklich stürzt und nicht mehr reagieren kann. Leider setzt sie ein iPhone voraus.



Günstiger und auch mit Android-Smartphones nutzbar sind beispielsweise die Fitness-Tracker und -Smartwatches von Fitbit und anderen Anbietern. Die meisten Modelle messen heutzutage Körperparameter wie die Herzfrequenz oder die Schlafqualität, beispielsweise lässt sich aufzeichnen, wie oft man aufwacht.



Wer lediglich die ungefähre tägliche Schrittzahl wissen möchte, kann auch auf Smartphone-Apps wie Apple Health (nur iOS) sowie Samsung Health oder Google Fit (beide für Android und iOS) zurückgreifen und sich das Geld für den Fitness-Tracker sparen. Die Umwelt dankt ebenfalls.



Relive: Verwandelt deine Outdoor-Aktivität in eine Videogeschichte

Millionen Jogger, Velofahrer, Wanderer, Skifahrer oder Snowboarder nutzen Relive, um ihre Outdoor-Aktivitäten in eine Videogeschichte zu verwandeln, die mit anderen geteilt werden kann. Mit der App kann man nach Wanderungen oder Velotouren bequem schöne Videos erstellen und so zeigen, wo man überall war. Ein Beispiel gibt es hier zu zu sehen.

Die App für Outdoor-Fans ist kostenlos. Wer Videos in hoher Qualität erstellen möchte, muss aber zur kostenpflichtigen Pro-Version greifen.



Relive gibt es für iOS und für Android.​

