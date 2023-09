Signal-Messenger treibt Schutz vor Quantencomputer-Hackern voran

«Auch wenn noch unklar ist, wann tatsächlich entsprechend leistungsfähige Quantencomputer verfügbar sind, sieht die ‹Signal Foundation› in der technologischen Entwicklung auf diesem Sektor ein reales und wachsendes Risiko. Neuartige quantenresistente Kryptografieverfahren sollen dabei helfen, sensible Daten auch in der Zukunft vor unbefugten Zugriffen zu schützen.»

quelle: golem.de