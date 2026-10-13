Cyberangriff auf Kühlschränke in französischen Supermärkten

Mehr «Digital»

Eine gross angelegte Cyberattacke hat Kühlanlagen in den Märkten von mehreren grossen französischen Lebensmittelhandelsketten gestört. Den Hackern sei es gelungen, Kühl- und Gefrierschränke in der Nacht zu Montag in den Auftaumodus umzustellen, wie ein Sprecher der Handelsgruppe Les Mousquetaires, zu der die Supermärkte Intermarché und Netto gehören, sagte. Etwa 150 Geschäfte des Konzerns in ganz Frankreich seien betroffen.

Gemäss französischen Medien wurden die Tiefkühler so eingestellt, dass sie teils bis auf 50 Grad aufheizten. Das Ausmass des Schadens ist noch nicht bekannt.

Auch der Leiter der Gruppe Coopérative U, Dominique Schelcher, bestätigte auf X eine Attacke, die Kühlanlagen in mehreren Geschäften betreffe. Er nannte sie «beispiellos» und «inakzeptabel». Medienberichten zufolge sollen weitere Ketten betroffen sein. Wie der Sprecher von Les Mousquetaires weiter sagte, richtete sich der Angriff gegen einen dänischen Software-Dienstleister, mit dem verschiedene Lebensmittelhändler arbeiten.

Viele Produkte landen im Abfall – Staatsanwaltschaft ermittelt

Viele Produkte müssten nun entsorgt werden, teilte der Sprecher von Les Mousquetaires darüber hinaus mit. Die Höhe des Schadens sei noch nicht absehbar. Laut dem Chef von Coopérative U arbeiteten die Teams des Unternehmens mit Kältetechnikern daran, die Situation so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Die Cyberkriminalitäts-Abteilung der Staatsanwaltschaft von Paris übernahm Ermittlungen zu der Attacke. Nach ihren Angaben sollen auch Brandausbrüche gemeldet worden sein. Die Untersuchung soll es ermöglichen, «die Opfer zu erfassen und einen Zusammenhang mit den von ihnen gemeldeten Schäden» herzustellen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. (sda/awp/dpa/vro)