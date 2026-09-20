Die optischen Schauwerte in diesem Samurai-Game sorgen für ganz grosse Augen. bild: zvg

Review

Darum darfst du als Japan-Fan «Onimusha: Way of the Sword» nicht verpassen

Das Samurai-Game «Onimusha: Way of the Sword» bietet ein Kampfsystem, das in den Sessel drückt und spendiert einen Flow der Extraklasse. Obendrauf dürfen wir Ortschaften besuchen, die vor allem Japan-Fans verzücken werden.

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«Onimusha: Way of the Sword» ist ein ziemlich langes Abenteuer geworden. Mit über 30 Spielstunden für einige durchaus schlicht zu lang, weil sich das Spiel stellenweise wiederholt, sich in die Länge streckt und oft nicht zu einem Punkt kommen mag.

Doch wer sich für das alte Japan interessiert und vor allem historische Orte in Kyoto besuchen mag, die er oder sie vielleicht schon selbst live erlebt hat, kann gar nicht genug von diesem Spiel bekommen und nimmt jede einzelne Stunde als Geschenk an. Denn wenn man so vor bekannten Schreinen oder im virtuellen Tempel Kiyomizu-dera steht, wo man schon selber durchwandern und die famose Architektur bewundern durfte, wird vor dem Bildschirm ein paar Mal andächtig durchatmen und selig werden.

Das Monsterdesign bringt uns immer wieder zum Staunen. bild: zvg

Action, Horror und Fantasie

Wie es für die «Onimusha»-Reihe schon seit Jahrzehnten üblich ist, werden wir mit ganz viel Übersinnlichem und Okkultem versorgt, wenn wir in die Rolle eines eigentlich toten Samurais und Schwertakrobaten mit frecher Schnauze schlüpfen, der eigentlich gegen seinen Willen mit dämonischen Fähigkeiten gesegnet wird, um das Tor zur Hölle zu versiegeln oder schlicht das allergrösste Übel dieser und jener Welt aufzuhalten.

Mit diesem Spiel begann 2001 die «Onimusha»-Reise... Video: YouTube/Ludophiles

Übrigens: Wer noch nie ein Spiel der «Onimusha»-Reihe gespielt hat, kann sich beruhigen, denn für diesen jüngsten Ableger braucht es keinerlei Vorkenntnisse, da hier eine unabhängige Geschichte erzählt wird. Zwar gibt es ein paar einzelne Referenzen, diese richten sich aber nur an die ganz hartgesottenen Fans.

Übersinnliche und okkulte Szenen gehören beim neuen «Onimusha»-Game zur Tagesordnung. bild: zvg

Hommage an eine Filmlegende

Unseren Samurai-Star Miyamoto Musashi schliessen wir schon ab der ersten Minute in unser Herz und sind bereit, das Schicksal mit ihm zu teilen. Auch wenn er zuweilen überheblich wirkt und nicht jeder Spruch von ihm bei allen Spielenden gleich gut ankommt, wir folgen ihm auf seiner Reise. Faszinierend: Capcom hat das Gesicht der Samurai-Filmlegende Toshirō Mifune als Vorlage für die Darstellung von Miyamoto Musashi verwendet. Für Filmfans und Genre-Kenner ein besonderes Vergnügen.

Seelen sammeln

Action und Abenteuer vermischen sich bei diesem Samurai-Schnetzer mit einer guten Portion Horror, die uns in eine krude Welt hineinzieht. Im Fokus steht die knallharte Action, in die wir uns hineinbegeben und mit Schwertgewalt und Magie allerlei anstellen dürfen. Wir sammeln die Seelen der besiegten Monsterschar auf, welche via aufgezwungenen Panzerhandschuh, der uns oft mit weiblicher Stimme aufschreckt, wieder losgelassen werden und in akrobatischen Kampfeinlagen münden. Und natürlich dürfen wir uns aufleveln, noch stärker und geschmeidiger werden, so dass wir in den schwindelerregenden Kämpfen einen Vorteil erhalten.

Unser Kampfhandschuh meldet sich immer wieder mal zu Wort. bild: zvg

Ein fantastischer Flow

Das Kampfsystem bringt einen ins Schwitzen. Einfach nur wie wild auf die Knöpfe hauen, führt schnell zum digitalen Tod. Timing ist wichtig, und nur wer brav einen Konter vollzieht und mit den Angriffs- und Verteidigungsmechaniken klarkommt, wird weiter voranschreiten.

Wer fleissig übt und vor allem die dicken Bossgegner genau studiert, kommt dafür in einen fantastischen Flow hinein, der befriedigt und Glücksmomente ausschüttet. Im späteren Spielverlauf darf sogar auf eine Doppelklinge und eine Axt zurückgegriffen werden, die besonders spektakuläre Angriffe vollziehen und sowohl die Gegner als auch den Bildschirm erzittern lassen.

Nebst dem obligaten Samurai-Schwert dürfen wir auch zu anderen Hieb- und Stichwaffen greifen. bild: zvg

Erst schlauchig, dann bisschen offen

Die Spielwelt ist in den ersten Stunden sehr schlauchig, öffnet sich dann immer ein bisschen mehr, ohne dass wir in eine ausufernde Openworld geraten. Nachdem wir Bekanntschaft mit dem ominösen Krieger Takamura und seiner quirligen Schülerin gemacht haben, müssen wir diverse Nebenaufgaben erledigen, bevor unsere Reise weitergehen kann. Ab hier wiederholt sich das Spiel zu oft und leidet an einer gewissen Monotonie. Immerhin wird die zweite Hälfte dann wieder abwechslungsreicher und gibt uns mehr Gegnervielfalt, mehr Schauwerte und vor allem mehr Handlung, die uns bis zum Schluss fesselt.

Ein Geschenk für Japan-Fans

Fazit: «Onimusha: Way of the Sword» hat bei mir einen Nerv getroffen. Ja, das Spiel zieht sich in die Länge, präsentiert eine teilweise offene Spielwelt, die nicht nötig gewesen wäre und lässt in der ersten Hälfte die Abwechslung vermissen. Doch ich habe jede einzelne Stunde in diesem historischen Setting mit übertriebenem Fantasie-Anstrich genossen.

Die Kämpfe sind eine Wucht, sofern man sich dem System hingibt und gewillt ist, immer mehr dazuzulernen. Ich liebe den japanischen Humor, die übertriebene Schauspielkunst der Figuren und die Leichtigkeit, die mir das Spiel trotz seinem düsteren Unterton vermittelt.

Dass ich hier an verschiedenen Orten im alten Japan verweilen darf, ist ein besonderes Geschenk, das ich langsam und behutsam ausgepackt und mit strahlenden Augen von allen Seiten angehimmelt habe.

«Onimusha: Way of the Sword» ist erhältlich für Playstation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2 und PC. Freigegeben ab 18 Jahren.