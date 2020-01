Digital

«Umsatzmilliarde geknackt»: Rekordjahr 2019 von Digitec Galaxus



Bild: Digitec Galaxus

«Umsatzmilliarde geknackt» – die Fakten zum Rekordjahr von Digitec Galaxus

2019 haben das Online-Warenhaus Galaxus und der Elektronikspezialist Digitec in der Schweiz und in Liechtenstein einen Umsatz von 1,146 Milliarden Franken erzielt. Das Migros-Tochterunternehmen schreibt in einer aktuellen Medienitteilung, dass dies einem Wachstum von 16 Prozent entspreche. 2018 betrug der Plattformumsatz 992 Millionen.

Der grösste Schweizer Onlinehändler hatte Anfang Dezember erstmals in der Firmengeschichte in einem Kalenderjahr mehr als eine Milliarde Umsatz erzielt. Dazu beigetragen hätten unter anderem die Verkaufsrekorde an Black Friday und Cyber Monday sowie ein starkes Weihnachtsgeschäft.

Überdurchschnittlich zugelegt habe Digitec Galaxus in der Romandie. «In den französischsprachigen Kantonen schoss der Warenertrag um über 30 Prozent in die Höhe. Gesamtschweizerisch wuchsen im abgelaufenen Kalenderjahr die drei Sektoren Digital, Haushalt und Sport am stärksten.»

90'000 Pakete pro Tag

Voraussichtlich Ende April will Digitec Galaxus «die nächste Logistik-Stufe zünden»: Dann soll im aargauischen Wohlen eine neue, vollautomatisierte Lagerhalle eröffnet werden. Künftig könne Digitec Galaxus vom Standort Wohlen aus täglich bis zu 90'000 Pakete verschicken, heisst es.

In Deutschland sei Galaxus laut Medienmitteilung mittlerweile «aus der Betaphase entlassen» worden. Das erste Jahr sei laut CEO Florian Teuteberg besser gelaufen als erwartet. Das erste ausländische Tochter-Unternehmen erziele mittlerweile deutlich über eine Million Euro Umsatz pro Monat.

Bis in die Sphären der weltgrössten Onlinehändler ist es noch ein sehr weiter Weg. Fürs Geschäftsjahr 2018 hatte der US-Konzern Amazon, der vom Milliardär Jeff Bezos geführt wird, einen Rekordumsatz von fast 233 Milliarden US-Dollar vermeldet. Der chinesische Konkurrent Alibaba vermeldete im vergangenen Frühjahr einen Jahresumsatz von 56 Milliarden US-Dollar.

(dsc)

