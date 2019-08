Digital

Schweiz

Xiaomi kommt in die Schweiz und eröffnet Flagship-Store im Glattzentrum



bild: xiaomi

Xiaomi eröffnet Flagship-Store in der Schweiz

Xiaomi ist zusammen mit Oppo der am schnellsten wachsende Smartphone-Hersteller. Nun markieren die Chinesen auch bei uns Präsenz. Der erste Schweizer Mi Store wird im September im Glattzentrum seine Türen öffnen.



Xiaomi ist in China eine Macht und in vielen europäischen Ländern zumindest nicht unbekannt. In der Schweiz sind die Chinesen bislang primär Elektronik- und Gadget-Fans ein Begriff. Nun eröffnet der Smartphone-Riese seinen ersten Schweizer Flagship-Store im Glattzentrum in Wallisellen bei Zürich, wie «20 Minuten» berichtet. Im Xiaomi Mi Store werde es erstmalig möglich sein das gesamte Sortiment, rund 300 Produkte, zu sehen und auszuprobieren.



Der Laden soll Ende September eröffnen. Xiaomi, der aufstrebende Rivale von Huawei, Samsung, Apple und Co., sucht aktuell Verkaufsberater per Stelleninserat.

Xiaomi wurde 2010 in China gegründet. Die Firma expandiert seit einiger Zeit auch in Europa. So haben die Chinesen bereits Anfang Jahr an der Champs-Élysées in Paris einen Mi Store eröffnet.

In der Schweiz führen beispielsweise UPC und Sunrise seit einigen Monaten Xiaomi-Smartphones. Zuvor waren die Geräte jahrelang nur als Import über Online-Händler verfügbar.



Xiaomi präsentierte 2011 sein erstes Smartphone. Inzwischen verkauft das noch junge Unternehmen von Wearables und Laptops über Fernseher und Drohnen bis zu Roboterstaubsaugern und E-Scootern alle erdenklichen elektronischen Geräte (siehe Slideshow).



Xiaomi kann weit mehr als nur Smartphones

(oli)

