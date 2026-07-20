Ces 13 objets du quotidien ont des fonctions cachées

Vous utilisez probablement plusieurs de ces objets tous les jours sans connaître la véritable utilité de certains de leurs détails.

Le trou du manche de votre poêle, voilà sans doute la plus connue des fonctions cachées des objets de tous les jours. Tellement célèbre qu'elle n'a presque plus rien de secret. Car qui parmi vous ignorait encore que ce trou ne sert pas seulement à suspendre la poêle, mais aussi à y glisser la cuillère en bois pour éviter qu'elle ne cuise avec le repas ou qu'elle ne salisse le plan de travail?

Cela dit, la longueur respective de la cuillère et du manche de la poêle jouent aussi un rôle déterminant. La preuve avec ce test. Rien ne semble vraiment correspondre: ni la taille du trou, ni sa courbure, ni même les proportions du tout. Image: watson

Ou peut-être comme ça? Image: watson

Bon. Essayons plutôt de vous impressionner avec quelques autres secrets, que l'on espère un peu plus convaincants.

Les petites cavités des boîtes de chocolats

Image: shutterstock/watson

Ces petites cavités situées entre les chocolats, dans le support souvent doré des assortiments, ne servent pas qu'à la décoration. Elles permettent d'éjecter plus facilement les confiseries, qui sautent alors presque toutes seules quand on sait s'y prendre.

Exemple parfait d'un chocolat solidement coincé dans son emballage: le Toffifee. Pressez les deux cavités situées de part et d'autre avec le pouce et l'index et, hop, le Toffifee jaillit sans que la moitié du caramel ne reste collée sous votre ongle.

Parfois, ce sont des petites bosses à la place des cavités. D'autres emballages en sont totalement dépourvus. Dans ce cas, il suffit d'appuyer sur le bord extérieur qui entoure le chocolat et, hop, il vous saute presque dans la main.

Le pompon du bonnet

À la fois élégant et distinctif. Image: arkivi

Au 19ᵉ siècle, l'armée, en particulier l'armée française, utilisait le pompon comme ornement d'uniforme. Sa couleur et sa forme permettaient d'identifier l'arme ou le corps auquel appartenait le soldat.

Pour les marins, en revanche, il avait une fonction bien plus utile qu'un simple signe de reconnaissance. Il servait d'amortisseur. Sous le pont des anciens navires en bois, les couloirs étaient étroits, sinueux et les plafonds particulièrement bas. Par gros temps, les mouvements du bateau projetaient facilement les marins contre les poutres. Les bosses et les plaies au cuir chevelu étaient fréquentes. Le pompon permettait d'atténuer les chocs et d'éviter de se faire plus mal encore.

Selon une légende, c'est même Eugénie de Montijo, épouse de Napoléon III, qui aurait inspiré cette invention.

L'impératrice Eugénie de Montijo (1826-1920), elle, préférait les couronnes aux bonnets à pompon. Image: wikimedia

Lors d'une visite à bord d'un navire, un marin se serait ouvert le crâne en saluant l'impératrice. Emue par l'accident, celle-ci aurait posé un mouchoir blanc sur sa tête. De cette idée serait née, au fil de quelques réflexions supplémentaires, cette fameuse protection toute douce.

La petite flèche de la jauge à essence

Sur cette voiture, la trappe à carburant se trouve à gauche. Mieux vaut donc s'approcher de la pompe par ce côté pour faire le plein sans difficulté. Image: Shutterstock

Avec votre propre voiture, vous le savez probablement déjà. Mais lorsque vous conduisez un véhicule de location, cette petite flèche peut vous faciliter la vie. Elle indique simplement de quel côté se trouve la trappe à carburant.

Les petites rainures sous le sel et le poivre

Aussi étonnant que cela puisse paraître, on n'y avait même pas pensé lors de leur fabrication. Ces rainures servent avant tout à améliorer la stabilité du récipient sur une surface lisse ou légèrement irrégulière et à renforcer le verre. Image: Shutterstock

Cela ne fonctionne évidemment qu'avec les salières et distributeurs de poivre classiques en verre que l'on trouve dans les restaurants. La plupart des gens les retournent et tapotent le fond jusqu'à en avoir fait tomber la quantité voulue dans leur assiette... et un peu tout autour. D'autres préfèrent frapper doucement le dessous du verre avec l'index. Et puis il y a ceux qui connaissent la fonction cachée de ces distributeurs.

Ils utilisent les rainures situées sous le récipient pour doser le sel avec davantage d'élégance, mais aussi de précision. Il suffit de poser le poivre contre le sel retourné, la tête vers l'assiette, puis de faire tourner le premier en décrivant de petits cercles sur les rainures. Cela crée de légères vibrations qui feront sortir le sel de façon régulière.

Cela fonctionne naturellement aussi dans l'autre sens, avec le sel au-dessus du poivre.

Le trou de la cuillère à spaghetti

Image: shutterstock

Autre trou aux propriétés cachées: celui de la cuillère à spaghetti. Il ne sert pas seulement à laisser s'écouler l'eau, mais aussi à mesurer une portion de pâtes. Pour cela, on y fait passer les spaghettis crus dans l'ouverture avant de les glisser directement dans la casserole. Reste à savoir qui prépare réellement des spaghetti pour une seule personne, au lieu de vider tout le paquet dans la casserole, puis d'accommoder les restes — s'il y en a— avec ce qui traîne dans le réfrigérateur. Un gratin, par exemple, avec les trois carottes oubliées tout au fond du bac à légumes.

Selon l'épaisseur des pâtes et le diamètre du trou, cela représente environ 100 à 150 grammes.

Le côté ondulé du sixtus

C'est dans ce sens que ça se porte! Image: shutterstock

Avis aux adeptes des cheveux attachés: la face ondulée du sixtus ne va pas vers le haut, mais contre le cuir chevelu. La coiffure tient ainsi beaucoup mieux, car les vaguelettes augmentent la friction et empêchent les mèches, même très lisses, de glisser. Du moins en théorie.

L'extrémité supérieure des baguettes jetables

Image: shutterstock

Précisons-le d'emblée: cette astuce ne fonctionne pas avec toutes les baguettes. Si leur extrémité est aplatie, comme sur la photo, une petite surprise vous attend. Ne séparez pas les baguettes sur toute leur longueur. Il suffit de casser horizontalement la partie aplatie. Elle se transforme alors en un petit support sur lequel poser les baguettes pendant le repas.

Les trous latéraux des Converse

En 1917, Converse lançait sa chaussure de basket All Star. Image: Shutterstock

Les deux œillets situés juste au-dessus de la semelle ne servent pas uniquement à aérer les pieds. A l'origine, puisque la chaussure était destinée au basket-ball, ils permettaient un laçage particulier offrant un meilleur maintien.

Selon l'émission Galileo, il faut faire passer le lacet depuis l'extérieur dans ces œillets supplémentaires, puis le ramener dans l'œillet opposé. À certains endroits, deux brins passent ainsi dans le même trou. Image: youtube/galileo

Le bout en plastique du cutter

À l'arrière d'un cutter se cache un «casse-lame intégré». Une petite pièce de plastique fort pratique. Image: befestigungsfuchs

Quand la lame ne coupe plus correctement, il est temps d'en casser le premier segment. Les lames sont conçues en plusieurs sections qui se détachent au niveau des lignes de rupture obliques. Le plus simple consiste à retirer le petit embout en plastique intégré au cutter, à y insérer la lame dans la fente prévue à cet effet, puis à casser la pointe émoussée en toute sécurité.

Si votre cutter ne possède pas de casse-lame intégré, une simple pince fera tout aussi bien l'affaire. Vidéo: YouTube/Office World

Le trou dans le capuchon du stylo à bille

Bic a modifié ses capuchons en 1991. Image: Shutterstock

Qui ne mâchouille pas son stylo en réfléchissant, en écrivant ou en dessinant? Au risque, dans le pire des cas, d'avaler le capuchon. C'est précisément pour cette raison que ce petit trou existe: il permet à un minimum d'air de continuer à circuler, réduisant ainsi le risque d'étouffement.

Comment casser correctement un Toblerone

Qu'il y ait ou non le Cervin sur l'emballage, mieux vaut connaître la bonne manière de séparer les triangles. Image: Shutterstock

On vient de voir comment déguster correctement un Toffifee. Mais qu'en est-il du Toblerone, cette barre chocolatée en forme de montagne qui n'a d'ailleurs plus grand-chose de suisse?

Le Toblerone ne possède pas de fonction cachée à proprement parler, mais il existe bel et bien LA bonne façon de détacher un triangle. Il ne faut ni le casser vers l'extérieur, au risque de se faire mal au palais en le mettant en bouche, ni forcer inutilement. Il suffit de les presser l'un contre l'autre.

La pièce métallique entre le tuyau et le pistolet de la pompe à carburant

Cette pièce métallique existe parce que nous sommes parfois distraits. Imaginez redémarrer alors que le pistolet est resté dans le réservoir. La situation pourrait vite devenir problématique. Et c'est là que le raccord de sécurité, appelé raccord de rupture, intervient. En cas de traction trop importante, il se désolidarise automatiquement. Cela évite de déchirer le tuyau ou d'endommager la pompe. Le raccord empêche également toute fuite incontrôlée de carburant inflammable.

Les rainures sur la tranche des pièces de monnaie

Image: Shutterstock

On doit cette invention à Isaac Newton, personnage surtout célèbre pour la pomme qui lui aurait inspiré la loi de la gravité. Mais, en tant que maître de la Monnaie royale d'Angleterre, il dut aussi lutter contre les faux-monnayeurs et les fraudeurs. En 1695, les pièces contrefaites représentaient plus d'un dixième de toute la monnaie en circulation en Angleterre. Les contribuables les utilisaient d'ailleurs volontiers pour payer leurs impôts. Autre pratique tout aussi répandue: rogner les pièces en argent. Les fraudeurs limaient les bords irréguliers des pièces afin de récupérer un peu de métal précieux, puis remettaient les pièces ainsi allégées en circulation à leur valeur nominale.

Newton voulut mettre un terme à ces pratiques. Il mit en place un réseau d'informateurs et n'hésitait pas à se déguiser pour démasquer les fraudeurs dans les tavernes avant de les livrer à la justice. Mais cela ne suffisait pas. Il ordonna donc le retrait de toutes les pièces frappées à la main avant 1662. Elles furent fondues puis remplacées par des pièces fabriquées mécaniquement, et régulièrement rainurées sur leur tranche. La moindre tentative de rognage est ainsi devenue visible.



Aujourd'hui, ces rainures ne servent plus seulement à lutter contre la falsification. Elles permettent également aux personnes malvoyantes de distinguer plus facilement les différentes pièces.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)