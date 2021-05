Blogs

Conducteurs de caravane, vous pourrez rouler jusqu'à 100 km/h cet été



Depuis cette année, les caravanes et remorques peuvent rouler à 100 km/h maximum en Suisse. La limitation était jusqu’alors fixée à 80km/h. Cette limitation générale ne s’applique pourtant pas automatiquement et quelques vérifications s’imposent avant le premier trajet.

Le trajet des vacances va sensiblement être réduit pour ceux qui apprécient partir avec leur caravane. Depuis le 1er janvier 2021, en effet, la vitesse maximale pour les véhicules attelés a été relevée de 80 km/h à 100 km/h en Suisse. Une modification qui se justifie par les progrès accomplis en termes de technologie et de sécurité des véhicules et des attelages.

Attention toutefois: cette nouvelle règle ne s’applique qu’à des caravanes – ou remorques – d’un poids total n’excédant pas 3,5 tonnes. Pour éviter les doutes, il suffit de contrôler le point 31 de la carte grise de la voiture: le poids remorquable autorisé y est indiqué. Le poids total indiqué dans le certificat de la caravane ou de la remorque ne doit donc pas dépasser le poids maximal autorisé pour le véhicule tracteur.

«Et, bien évidemment, il faut que la caravane ou la remorque soit techniquement adaptée et homologuée pour être tractée à 100km/h.»

Cette information figure au point 17 de la fiche technique et en cas de doute, il est aussi possible de consulter www.typenscheine.ch; un site Internet sur lequel figure plus de 200'000 fiches techniques suisses de véhicules. Si le numéro d’homologation ne figure pas dans le répertoire, le vendeur ou de l’importateur peut fournir ce renseignement.

Une fois les autorisations techniques contrôlées, il est également nécessaire de vérifier l’index des pneus; tous ne peuvent pas être utilisés pour rouler à cette vitesse. Cette information se trouve sous forme d'une lettre à la suite des indications de dimensions figurant sur le flanc des pneus. Les mentions «F» et «G» peuvent respectivement rouler à 80km/h et 90km/h maximum. Pour pouvoir atteindre 100km/h, il est nécessaire d’avoir la mention «J», «K», «L», «M» ou «N».

Après avoir effectué ces contrôles, le véhicule et son attelage peuvent prendre la route à la vitesse adaptée. Certains véhicules modernes sont équipés de systèmes de stabilisation et d’aide à la manœuvre ultra sophistiqués, capables d’empêcher ou de corriger un mouvement de pendule de la remorque en appliquant un freinage différentiel aux roues du véhicule tracteur; ce qui aide au confort et à la sécurité routière.



«Il est recommandé de solliciter de l’aide pour les manœuvres ou pour se parquer.»



Peu importe les technologies, l’automobiliste reste responsable de son véhicule et doit toujours être en mesure de le maîtriser. Malgré l’expérience de conduite, il n’est jamais superflu de suivre un cours de perfectionnement pour acquérir une expérience supplémentaire ou rafraîchir ses connaissances. Cela peut s’avérer rassurant avant de prendre la route des vacances, pour éviter le stress dans la circulation routière.