Avec un meilleur Leonardo Genoni, la Nati aurait eu plus de chances contre les Tchèques. Image: keystone

La Suisse réalise un petit exploit au Mondial, mais ça cache un problème

Les Helvètes ont perdu 4-5 après prolongation contre la République tchèque, vendredi pour leur entrée en lice. Une prouesse, car leur gardien n'était pas au rendez-vous.

Klaus Zaugg Suivez-moi

Plus de «Sport»

Première constatation réjouissante, mais en réalité logique: l’équipe de Suisse défie le champion du monde, la République tchèque, en s’appuyant sur des talents «issus du cru » et ne s’incline qu’en prolongation, au terme d’un véritable thriller, après avoir mené 2-0 puis 4-3, pour finalement perdre 4-5.

Ce ne sont pas les quatre stars de la NHL – Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et Janis Moser – qui marquent cette rencontre contre la Tchéquie, mais bien les cadres issus de la National League. Christian Marti et Sven Andrighetto (Zurich), Sandro Schmid (Fribourg, qui inscrit son premier but dans un Mondial, pour son tout premier match) et Damien Riat (Lausanne) signent les quatre réalisations suisses. À 41 ans, Andres Ambühl est impliqué sur le 4-3 de Schmid et passe plus de huit minutes sur la glace.

Le Fribourgeois Sandro Schmid a marqué son premier but dans un Mondial, lors de son tout premier match. image: Keystone

La National League est considérée comme l’un des meilleurs championnats du monde. Il est donc logique que ses vedettes soient capables de briller au plus haut niveau international. Et dès ce match d’ouverture, toute polémique sur la présence d’Andres Ambühl dans la sélection mondiale est balayée.

Genoni en dessous

Affronter les géants du hockey mondial est devenu la norme pour la Suisse au Mondial, et non plus l’exception. Pourtant, cette défaite en prolongation contre le tenant du titre a quelque chose de particulier: c’est la première fois que la Nati décroche un point face à un grand sans pouvoir compter sur une prestation exceptionnelle de son gardien.

À ce niveau, la Suisse ne peut espérer gagner qu’avec un portier qui arrête au moins 90 % des tirs. Lors de la précédente édition, à Prague, Leonardo Genoni avait affiché un taux d’arrêt de 94,10 %. Pour ce match d’ouverture face à la Tchéquie, il ne s’élève qu’à 82,76 %.

Leonardo Genoni était en dessous de ses standards, vendredi face aux Tchèques. image: Keystone

Si l’on juge Leonardo Genoni à l’aune de ses plus grandes performances — celles qui ont conduit la Suisse en finale en 2018 et 2024 —, alors quatre des cinq buts encaissés face aux Tchèques semblaient évitables.

Si l’on s’en tient à ce seul match d’ouverture, à ce drame isolé, en faisant abstraction de tous les mérites passés du Zougois sur les scènes nationale et internationale, une conclusion s’impose : une ère touche à sa fin. L’ère internationale de Leonardo Genoni, avec cette 42e apparition dans un Mondial, semble tirer à sa fin. Ou bien s’agissait-il simplement d’une soirée sans? Parviendra-t-il à se relever et faire taire les critiques?

Le dilemme du sélectionneur national Patrick Fischer est le suivant : il ne lui reste en réalité qu’un seul match pour en avoir le cœur net. Ce sera lundi face aux États-Unis. Les autres rencontres du tour préliminaire — contre le Danemark, l’Allemagne, le Kazakhstan, la Hongrie et la Norvège — ne constituent pas un véritable «test de vérité» pour juger si un gardien est toujours de classe mondiale et capable de mener l’équipe jusqu’en quart, en demi-finale, voire jusqu’à une première victoire finale.

On parle aussi de Genoni ici👇 La Nati doit régler une question cruciale pendant ce Mondial

Qu’est-ce qui primera? La confiance dans les deux médailles d’argent du passé ou le courage de tourner la page et de miser sur le successeur de Leonardo Genoni ? L’« ère Charlin » commence-t-elle à Herning?

Un poste crucial

Stéphane Charlin, 24 ans, a été le meilleur gardien suisse de la saison en National League. Avec lui dans les cages, la Nati a battu la Tchéquie 5-3 à Brno lors du dernier match de préparation avant le Mondial. Il est temps de tester ses aptitudes au niveau international. Et cela ne peut se faire qu’au Championnat du monde.

Ou bien cette focalisation sur le poste de gardien après le match d’ouverture n’est-elle qu’une exagération dramatique et polémique? Non. L’importance du gardien ne saurait être surestimée. Toute performance brillante lors du tour préliminaire ne vaut que de l’or en toc si Patrick Fischer ne choisit pas le bon portier pour le quart de finale. Comme en 2023, lorsqu’après un sans-faute en phase de groupes (6 victoires, 1re place), il avait aligné Robert Mayer à la place de Leonardo Genoni. Résultat? Une élimination piteuse (défaite 1-3).

Stéphane Charlin, qui a défendu la cage de Langnau cette saison, va-t-il devenir gardien numéro 1 de la Nati dans ce Mondial? Image: KEYSTONE

Un Mondial peut bien être marqué par des actions offensives spectaculaires et des individualités brillantes en attaque, mais la différence, au final, se joue toujours dans les cages. Leonardo Genoni ou Stéphane Charlin: voilà la question décisive à laquelle le sélectionneur devra répondre au fil de cette phase de groupes. Prochain match: ce samedi (20h20) contre le Danemark.

Adaptation en français: Yoann Graber