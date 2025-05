Alexis Monney, vainqueur à Bormio en décembre 2024. Getty Images Europe

Une grande classique supprimée de la Coupe du monde de ski

Réunie au Portugal pour ses réunions printanières, la Fédération internationale de ski (FIS) a dévoilé les grandes dates de l'hiver prochain. Des changements notables ont lieu.

Plus de «Sport»

Le calendrier de la Coupe du monde de ski 2025/2026 devra encore être entériné à l'automne à Zurich. Cependant, on y voit déjà beaucoup plus clair sur le programme de l'hiver prochain, depuis les réunions printanières de la Fédération internationale de ski, organisées cette semaine à Vilamoura au Portugal.

Pas moins de 37 courses sont prévues pour les hommes, un chiffre identique à celui des femmes. Mais ces messieurs ne se rendront pas à Bormio entre Noël et Nouvel An pour dompter, comme le veut la tradition, la célèbre Stelvio, l'une des pistes les plus redoutables du Cirque blanc. Celle-ci a sacré Alexis Monney cette saison, peu après la chute terrifiante de Cyprien Sarrazin.

L'étape italienne ne figurera donc pas au programme de la prochaine Coupe du monde et la raison est toute trouvée: cette même piste accueillera moins de deux mois plus tard les épreuves masculines des JO d'hiver de 2026. Les femmes, elles, se démèneront aux Jeux sur un autre site emblématique: l'Olimpia delle Tofane à Cortina, où elles ne se rendront pas non plus plus tôt dans l'hiver, en janvier, comme c'est habituellement le cas.

C'est Tarvisio, lieu ayant accueilli les derniers Mondiaux juniors de ski alpin, qui remplacera l'étape de Cortina. La bourgade italienne n'avait plus été visitée par la Coupe du monde depuis 2011. On ne connaît pas en revanche la station qui relaiera Bormio durant les fêtes.

La FIS a également confirmé la tenue d'épreuves à Copper Mountain, en lieu et place de Killington, où les skieuses ne s'arrêteront pas. Les hommes s'y rendront également, sur le chemin de Beaver Creek. C'est la première fois que ce célèbre terrain d'entraînement et de préparation organisera des courses de Coupe du monde.

Les étapes en Suisse Hommes

Adelboden (géant, slalom): 10-11 janvier

Wengen (super-G, descente, slalom): 16-18 janvier

Crans-Montana (super-G): 31 janvier



Femmes

Saint-Moritz (descentes, super-G): 12-14 décembre

Crans-Montana (descente, super-G): 30 janvier – 1er février

Notons également que Bansko, comme l'an passé, ne figure pas au programme, et que Val di Fassa fait son retour. Lors de la saison 2023/2024, les courses prévues dans les Dolomites n'avaient pas pu être organisées en raison de fortes chutes de neige. Rappelons enfin qu'à un an des Championnats du monde de Crans-Montana, les finales de la Coupe du monde ne seront pas organisées en Valais, mais bien à Lillehammer en Norvège, en raison des températures trop élevées en fin d'exercice du côté de la «Nationale».

Cette saison 2025/2026 débutera une fois encore par les géants de Sölden les 25 et 26 octobre. Les Jeux olympiques du 6 au 22 février 2026 seront le grand temps fort de l'hiver.

(roc)