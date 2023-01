Plus de la moitié des chauffages suisses sont toujours remplacés par des chauffages fonctionnant au gaz ou au fioul. photo: shutterstock / watson

Madame Energie

Chauffage alternatif: quelle est la meilleure solution?

Dans mes deux derniers articles, je me suis penchée sur le chauffage basé sur le bois, le soleil, les pompes à chaleur et le chauffage urbain. Si mon chauffage au gaz devait rendre l'âme, je le remplacerais par une alternative sans combustibles fossiles. Mais laquelle choisir?



Sandra Casalini Suivez-moi

Les combustibles fossiles deviennent peu à peu rares et chers – et ils sont en grande partie responsables du changement climatique. Pourtant, plus de la moitié des chauffages suisses sont toujours remplacés par des chauffages fonctionnant au gaz ou au fioul. Car nous avons une forte tendance à penser que c'est la solution la plus simple et la plus économique. Alors qu'en réalité, la plupart des alternatives de chauffage sont plus avantageuses à long terme au niveau de l'entretien et des coûts énergétiques. Me voilà donc bien décidée à remplacer un jour mon chauffage au gaz par une alternative. Mais laquelle est faite pour moi?



Chauffe urbain: seulement avec le réseau adéquat

Une variante me semble déjà tomber à l'eau: celle du chauffage urbain. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de réseau adapté près de chez moi auquel raccorder ma maison. Mais l'idée de chauffer plusieurs maisons avec une source de chaleur qui en produit de toute façon me paraît géniale. Même si, dans la plupart des cas, la chaleur provient encore de sources de gaz ou de pétrole. Mais cette chaleur peut aussi provenir de sources renouvelables, et ce sera sans doute de plus en plus le cas à l'avenir.​

Energie solaire: même sous le stratus suisse?

Je suis sceptique concernant l'utilisation de l'énergie solaire pour le chauffage. Ce n'est pas que l'idée ne me convient pas, mais plutôt que je redoute l'ampleur de la tâche et que, pour être honnête, je ne crois pas vraiment à son efficacité. Surtout quand on sait qu'à Zurich, nous n'avons eu que 72,25 jours de soleil en 2021, ce qui ne suffit jamais pour chauffer une maison 365 jours par an. Corina Schick, conseillère en énergie et en impulsion, affirme pourtant que c'est possible: «A Zurich aussi, il y a des bâtiments qui ne sont chauffés qu'à l'énergie solaire. Pour y parvenir, il faut toutefois installer un grand accumulateur capable de stocker l'énergie solaire pendant plusieurs jours.» J'ai de la peine à imaginer où je pourrais en installer un, mais qui sait? Il ne faut jamais dire jamais.



Chauffer au bois: cendres et fumée?

Une option serait le chauffage au bois. La loi forestière stipule que l'on ne peut récolter que la quantité de bois qui repousse. La combustion libère donc autant de CO₂ que si le bois se décomposait dans la forêt sans être utilisé. Le fait de se chauffer avec du bois local n'a donc que peu d'impact sur le climat. Pour ce qui est de mes inquiétudes concernant la place que prend le stockage et l'odeur de la combustion, voici la réponse de l'experte de Corina Schick: «Il faut surtout beaucoup de place pour stocker les bûches de bois. Si vous n'en avez pas, optez pour les granulés, qui ne nécessitent pas plus d'espace de stockage qu'un chauffage au fioul. Les deux variantes brûlent très proprement et sans résidus. De plus, elles sont peu coûteuses à l'achat et à l'utilisation.» Ce qui plaide clairement en leur faveur.



Pompe à chaleur: le frigo inversé

Je trouve que les pompes à chaleur constituent une alternative vraiment intéressante aux chauffages au gaz et au fioul. Elles absorbent l'énergie de l'air, du sol ou de l'eau et la restituent sous forme de chaleur. Soit à peu près l'inverse d'un frigo. Pour les installer, il faut une déclaration d'installation, et la nécessité d'obtenir des autorisations dépend du canton et de la commune, explique Petra Tanner, ingénieure-conseil. Et qu'en est-il des nuisances sonores? «Les pompes à chaleur air-eau font à peu près autant de bruit qu'un système de refroidissement sur le toit d'un supermarché. Mais le bruit ne se distingue que lorsque le son de la pompe à chaleur est amplifié par d'autres surfaces, c'est pourquoi les cantons prescrivent un nombre maximal de décibels à une certaine distance.» Les coûts dépendent quant à eux de très nombreux facteurs. Je devrais donc les faire calculer individuellement.



L'embarras du choix

J'aime bien l'idée d'un chauffage au bois ou d'une pompe à chaleur. Mais je n'ai pas encore fait une croix sur l'énergie solaire. Et qui sait, peut-être qu'un réseau de chauffage urbain verra le jour dans ma région. Que faire? Demander des conseils, comme le confie l'experte Corina Schick: «Les personnes intéressées par le passage au chauffage renouvelable peuvent obtenir une comparaison détaillée des coûts énergétiques annuels récurrents, des coûts d'exploitation et d'entretien ainsi que des coûts d'investissement grâce au calculateur des coûts de chauffage sur le site chauffezrenouvelable.ch. Et il est vraiment possible d'économiser plusieurs centaines de francs par an grâce à la réduction des coûts énergétiques. La meilleure manière de procéder est de demander un conseil d'impulsion. Des spécialistes du secteur de l'énergie et du chauffage vous apporteront une aide personnalisée.»

A vous de jouer: vous chauffez-vous encore avec des combustibles fossiles ou avez-vous déjà opté pour une alternative? Si oui, laquelle? Pourquoi l'avoir choisie plutôt qu'une autre? Si non, pourquoi restez-vous fidèle au pétrole ou au gaz? Je me réjouis de lire vos témoignages en commentaire.



A propos de l'auteure: Sandra Casalini est journaliste, chroniqueuse et blogueuse. Elle écrit sur tout ce qui touche au quotidien et raconte régulièrement sa vie de maman de deux adolescents dans la Schweizer Illustrierte. Sur watson, elle tient un blog sur tout ce qui a trait à la santé. Elle aborde le thème de l'énergie de la même manière que les deux précédents: non pas en tant qu'experte, mais en tant que femme lambda toujours en contact avec le sujet. Le tout avec humour et parfois une pointe d'ironie.​