en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Les CFF signent un contrat avec Siemens, sans appel d'offres

CFF : Le contrat de technologie de contrôle est attribué à Siemens sans appel d’offres.
75,7 millions de francs, c'est la valeur du nouveu contrat que les CFF ont conclu avec Siemens.Image: montage watson

Pourquoi les CFF ont donné un mandat à Siemens sans appel d'offres

Depuis la polémique autour de la commande de nouvelles rames en Allemagne, l’attribution des contrats par les CFF fait l’objet d’une attention particulière. Un nouveau mandat suscite désormais des interrogations.
22.12.2025, 13:3222.12.2025, 13:32
Patrik Müller / ch media

Les CFF ont attribué sans appel d'offres un contrat pour leurs systèmes de conduite ferroviaire. Le mandat a été octroyé à Siemens Mobility. Selon la décision qui a été publiée sur la plateforme des achats de la Confédération Simap, le volume du contrat devrait atteindre 75,7 millions de francs

Nous avons été alertés par des experts dans le domaine du rail après avoir évoqué, la semaine dernière, un contrat-cadre de 1,4 milliard de francs pour de nouveaux postes d’aiguillage. Le japonais Hitachi Rail bénéficiait en grande partie de ce contrat, mais également Siemens et Stadler.

Contrairement à cette affaire, les CFF ont désormais renoncé à un appel d’offres pour leur technique de conduite ferroviaire.

Les CFF attribuent encore un gros contrat à une société étrangère

Ils s’appuient pour cela sur le droit des marchés publics. Celui-ci prévoit qu'il est possible d'attribuer de gré à gré lorsque, pour des raisons techniques ou juridiques, l'entreprise ne peut faire appel qu'à un seul fournisseur.

Siemens a le monopole

Selon les CFF, c’est précisément le cas. Les droits de protection relatifs aux systèmes de conduite existants appartiennent entièrement à Siemens. Le développement, la planification des projets, les adaptations ainsi que le suivi technique ne peuvent être assurés que par ce fournisseur.

Si une autre entreprise devait reprendre le système, il faudrait le remplacer intégralement en cours d’exploitation, expliquent les CFF. Cela entraînerait des coûts élevés, des risques opérationnels importants et un effort disproportionné

Le mandat porte sur la modification et la construction de nouvelles installations de conduite, leur suivi technique ainsi que le développement des systèmes existants. Les CFF prolongent de deux ans le contrat qui arrive à échéance avec Siemens. Ils entendent ainsi garantir l’exploitation de la technique du système conduite ferroviaire jusqu’à la mise à disposition d’un nouveau système.

Ils veulent mettre fin à un «scandale» dans les wagons CFF

Porte-parole des CFF, Reto Schärli souligne qu’il s’agit d’une solution transitoire. En réponse à notre sollicitation, il écrit:

«Siemens est actuellement l'unique fournisseur de technologie de conduite ferroviaire, raison pour laquelle l’attribution se fait de gré à gré.»

Parallèlement, les CFF travaillent à une modernisation et à une numérisation en profondeur de la commande du trafic ferroviaire. L’objectif est d'augmenter au maximum la capacité du réseau existant.

Des emplois créés en Suisse

Pour le futur système de conduite ferroviaire, les CFF prévoient un appel d’offres régulier. Celui-ci devra permettre de mettre en concurrence différents fournisseurs. Le calendrier n’a pas encore été défini. D’ici là, Siemens continuera d’exploiter le système existant sur la base de l’attribution de gré à gré.

Le nouveau projet des CFF pourrait demander un terminal spécial

La question de la création d'emplois a également récemment fait débat. Alors que les rames de RER de Siemens sont fabriquées à Krefeld, en Allemagne, les retombées financières liées à la technique de conduite ferroviaire se feront entièrement en Suisse, indiquent les CFF, qui se fondent sur des informations fournies par Siemens.

Traduit de l'allemand par Joel Espi

Plus d'articles sur les CFF
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
7
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
de Reto Fehr
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
de Cynthia Ruefli
Sabotages en série sur les voies CFF
Sabotages en série sur les voies CFF
de Nathalie Wolgensinger
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
1
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Les plus moches pulls de Noël
1 / 22
Les plus moches pulls de Noël
source: imgur
partager sur Facebookpartager sur X
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Ce chef d'orchestre lausannois accède à un poste prestigieux
Le Vaudois Lorenzo Viotti signe avec l'Opéra de Zurich pour 2028. Il est considéré comme «l’une des voix les plus influentes de sa génération à l’international».
Lorenzo Viotti sera le nouveau directeur musical de l'Opéra de Zurich. Le jeune chef d'orchestre lausannois a signé un contrat de deux ans et succède à ce poste à Gianandrea Noseda.
L’article