4 recettes de cosmétiques à fabriquer soi-même pour cet été



image: jennifer zimmermann

4 cosmétiques à fabriquer soi-même. Les recettes, c'est par ici 👇🏼

La liste est longue comme le bras: déodorants à l'aluminium, gommages aux microplastiques, shampooings aux couleurs, parfums et conservateurs artificiels, qui plus est emballé dans du plastique. Ce qui nuit à notre santé, nuit également à l'environnement. Je vous montre ici comment fabriquer quelques produits cosmétiques à partir de deux ingrédients seulement et à tester chez soi.



Contenu en partenariat avec le WWF



Jennifer est (principalement) végétarienne, se douche (trop) souvent (trop) longtemps et s’arrête (presque) toujours pour fouiller les caisses portant la mention «Gratuit», posées sur les trottoirs de sa ville, au grand désarroi de certains membres de sa famille. Sous le nom «Mme Durabilité», elle abordera à l’avenir les thèmes qui nous concernent tous (en principe), pour le compte du WWF. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre côté durable, répondez aux questions du



Me voici que je me retrouve, sous ma tignasse de cheveux gras, à flâner dans les Migros, Coop, Alnatura et quelques magasins de produits diététiques. Farine de fibre de betterave sucrière, d'amarante et de teff. Je déniche les farines les plus folles, mais aucune avec du seigle. Je trouve finalement mon bonheur dans le magasin d'aliments naturels Müller: un kilo de farine de seigle pour 4,70 francs. L'objectif? Me laver les cheveux. L'amidon qu'il contient a un effet nettoyant, les minéraux, les vitamines et les acides aminés sont censés nourrir. Si cela fonctionne aussi bien que ce que disent de nombreux blogs, je n'aurai probablement plus jamais besoin d'acheter de shampoing. Je remercie ici l'utilisateur nommé «stookie», qui a été le premier à me donner cette idée.



Shampooing à la farine de seigle

Un shampooing peut ne se composer que de farine de seigle et d'eau. Fais attention à bien utiliser de la farine de seigle de type 1150 – et non de la farine de seigle complète ou autre. La farine de seigle contient très peu de gluten et forme donc moins de grumeaux – dans les cheveux comme dans les tuyaux.

Dans le cas de cheveux mi-longs, mélange trois cuillères à soupe bien pleines de farine de seigle avec 150 millilitres d'eau tiède avec un fouet jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Les avis divergent quant à la durée de ce mélange sur ton crâne. On lit de tout, de deux minutes à douze heures. Si tu le laisses reposer longtemps, les nutriments sont censés mieux se dissoudre et être bons pour les cheveux secs – mais il devient aussi plus difficile de le laver. Les temps de repos plus courts conviennent aux cheveux plutôt gras et à un premier test.



Image: jennifer zimmermann

Image: jennifer zimmermann

Je laisse la bouillie reposer pendant cinq minutes et m'embarque dans l'aventure. Si tu veux préserver ta salle de bains d'un désordre important, verse le mélange dans une bouteille de shampooing ou de boisson. Personnellement, je l'applique directement du bol sur le dessus de ma tête et je le masse légèrement; il n'est pas nécessaire de frotter. Puis je penche ma tête en avant et je verse le reste sur l'arrière de ma tête. Je passe les cinq minutes de trempage avec la délicieuse odeur de farine dans le nez et je nettoie la baignoire de la farine.

Je rince mes cheveux à l'eau chaude, ce qui est assez facile. En même temps, je profiter de prêter une attention particulière à mes oreilles, comme cela est recommandé. Puis je rince ma tête à l'eau froide. Ce qui est censé apporter de la brillance et rendre les cheveux plus faciles à coiffer. Effectivement, je me peigne sans problème.



Conclusion et autres astuces

Mes cheveux sont propres, sentent bon (c'est-à-dire rien) et sont plus volumineux. Mais il se peut que ce soit le produit de mon imagination ou que ce soit dû à des résidus de farine.​

Je trouve des résidus de farine dans mes oreilles plusieurs jours après...

Mes cheveux semblent également un peu plus secs que d'habitude et, quelques jours plus tard, mon cuir chevelu se desquame un peu, ce qui ne m'arrive presque jamais autrement. Deux cuillères à café de miel et une demi-cuillère à café d'huile d'olive, de tournesol ou d'amande dans le shampooing devraient aider à lutter contre ce problème. Pour info, ce mélange est particulièrement adapté aux personnes aux cheveux lisses et plutôt fins.



Un déo en spray avec deux ingrédients

Fais bouillir 100 millilitres d'eau (pour une meilleure conservation) et laisse refroidir. Mélange avec une cuillère à café de bicarbonate de soude, verse le tout dans une vieille bombe aérosol, secoue et pulvérise. Si tu transpires beaucoup, tu peux ajouter du bicarbonate de soude. Et tu peux aussi ajouter quelques gouttes de l'huile essentielle de ton choix. L'huile d'arbre à thé, par exemple, a un effet antibactérien, tandis que le tilleul, la sauge, le cyprès et les aiguilles de pin ont un effet anti-transpirant.



Je préfère un spray sans odeur. Je mélange donc l'eau avec du bicarbonate de soude et le vaporise. Mes aisselles sont d'abord un peu collantes, mais tout aussi fraîches. La sensation collante disparaît rapidement et je suis curieuse de savoir si le déodorant tiendra toute la journée.



Image: jennifer zimmermann

Conclusion et autres astuces

Après une journée à mon bureau et un petit interlude sportif, je peux désormais l'affirmer:

Ce déo fonctionne!

Et même mieux que beaucoup de produits achetés en magasin. Je transpire moins que d'habitude et surtout, je sens encore frais. Je vais certainement continuer à utiliser le spray. Il peut durer quelques semaines, et ce, même si vous avez ajouté une huile essentielle, vous saurez par l'odeur et/ou un changement de couleur quand il n'est plus utilisable.



Tu peux également vaporiser le spray sur les pieds pour agir contre les mauvaises odeurs. Le bicarbonate de soude est efficace contre les odeurs indésirables: verse la poudre dans tes chaussures, laisse-la agir toute la nuit et secoue-la le lendemain matin ou mets un petit bol contenant la poudre au réfrigérateur pour neutraliser les odeurs. Tu trouveras du bicarbonate dans presque toutes les épiceries, généralement au rayon boulangerie (par ex. 50 grammes pour 50 centimes à la Migros).​

Exfoliant au marc de café

Mélange une à deux cuillères à soupe de marc de café usagé avec la même quantité d'huile d'olive, applique sur la peau humide, masse, laisse reposer brièvement et rince à l'eau tiède. Ma peau l'apprécie, mais ma baignoire glissante, dans laquelle je manque de me briser le cou peu après, clairement moins.



Image: jennifer zimmermann

Rinçage au vinaigre pour les cheveux

Si tu veux lisser et revitaliser tes cheveux, mélange un litre d'eau froide avec deux cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme pour rincer tes cheveux. Ne les rince pas ensuite à l'eau. Il n'y a pas besoin de douche froide selon moi: mes cheveux sont exactement les mêmes avant et après le rinçage. Au moins, le vinaigre a nettoyé un peu la baignoire de mon précédent gommage au café et à l'huile d'olive.​

En remplacement du vinaigre, tu peux également utiliser le jus d'un demi-citron pour le rinçage. L'effet me semble tout aussi peu spectaculaire, le jus de citron ayant une meilleur odeur. mieux. L'odeur du vinaigre se dissipe également complètement après quelques minutes.​

De petits pas vers le changement:

Image: jennifer zimmermann

Il va de soi que chaque type de peau et de cheveux est différent et les résultats varient forcément d'une personne à l'autre. Il est également possible que certaines applications ne fonctionnent qu'après une plus longue période de temps.

Mon constat: à part le déo maison, tout cela me prend trop de temps et les résultats ne sont pas à la hauteur.



Après avoir lu tant de commentaires enthousiastes sur divers blogs à propos du shampooing et de l'après-shampooing à la farine de seigle, je m'étais naïvement retrouvée à rêver d'une chevelure brillante et veloutée dès la première application.

Même si je renonçais aux shampooings conventionnels et autres produits du genre, je ne sauverais pas le monde en faisant ça. Mais tester ces produits a néanmoins ses bons côtés: d'une part, ma curiosité pour la nouveauté a été ravivée. Par exemple, je vais certainement essayer de passer au savon pour cheveux dans un avenir proche. D'autre part, cela m'a fait réfléchir à l'utilisation des ressources, aux processus et aux ingrédients d'un produit quotidien comme le shampoing. Petit à petit, j'adopte des comportements plus durables qui me plaisent et peuvent être facilement intégrés dans mon quotidien.​

Et vous, quels produits cosmétiques fabriquez-vous vous-mêmes, comment et quelles sont vos expériences avec eux? Dites-le ci-dessous dans les commentaires!