Top 3 des lieux insolites dans lesquels j’ai couché



C’est quoi l’endroit le plus zarbi dans lequel t’as couché avec quelqu’un? Moi c’était dans...

Un presbytère

Avec une femme, qui plus est! Et ça, c’est quand même vachement rock’n’roll!

Je l’avais rencontrée sur un site lesbien et elle m’avait tout de suite plu. Elle était complètement cinglée et s’exprimait en permanence comme si elle était à la radio. A tel point que je me suis demandée si notre premier coup de fil n’était pas retransmis en direct. «Booooooooooooonjour, alors comment on va? On se porte bien aujourd’hui?» C’était très perturbant, mais vachement distrayant. Du coup, quand elle m’a proposé de partir en expédition à la campagne avec elle, j’ai été obligée d’accepter.

Une nuit, on s’est arrêtées dans un petit village bordé par une forêt luxuriante. Et on a imploré droit d’asile dans un presbytère. Où on ne s’est pas gênées pour s’envoyer en l’air, avec la grâce de Dieu. Aujourd’hui encore, je ne peux m’empêcher de ricaner nerveusement quand j’y repense. J’ai l’intention de souligner cette anecdote au pape lorsque je lui enverrai ma demande d'excommunion.

Le lit de mes parents

Ouais, je devrais pas le dire, mais vu qu’on est entre nous! C’est quand même assez gore, j’en suis pas tellement fière...

J’avais rencontré le mec sur Tinder, à l’époque où je vivais encore à la maison. Et j’ai profité des vacances de mes parents pour l’inviter. Vu que mon lit était trop petit, j’ai eu envie de me sentir à l’aise. On a d’ailleurs essayé des trucs zarbis avec des légumes. Mais je garde cette anecdote pour une autre fois.

J’ai nettoyé le potager, lavé les draps et je m’étais juré d’emmener le secret dans la tombe. Mais je vous fais confiance pour la fermer et m’envoyer aussi vos petites anecdotes savoureuses par mail!

Une cabane de vigneron

C’était quand j’avais 18 ans et que je sortais avec une mère de famille valaisanne de 36 ans. On a été prises d’une envie soudaine alors qu’on se baladait en voiture à Martigny et on s’est arrêtées sur le bas-côté d’une route nationale bordée de vignes.

On a trouvé une petite cabane, ainsi que la clé planquée sur le rebord de la porte, alors on s’est senties le droit de s’installer. Bon, il a fallu rester debout, c’était pas le truc le plus confortable du monde, mais c’était bucolique et vivifiant. Je vous le conseille!

Et toi, c'est quoi ton top 3? Dis-le moi en commentaire, ou écris-moi à:

