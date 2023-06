Trois voitures et un scooter électrique, Honda accroît sa gamme de véhicules électrifiés en Europe. Image: Honda

Honda mène une offensive électrique et élargit son offre

Dans les prochains mois, Honda va introduire pas moins de trois modèles de voitures, dont deux inédits sous nos latitudes, et un deux-roues, tous électriques. En parallèle à cette offre, Honda teste deux solutions de gestion énergétique.

Jerome Marchon Suivez-moi

Nous sommes nombreux à nous être régulièrement interrogés sur l’indigence de la gamme européenne de Honda, à la vue de la diversité des gammes proposées sur les autres continents. L'année 2023 devrait y remédier avec l’arrivée de trois nouveaux modèles: il s’agit du ZR-V, un SUV du segment C, du e:Ny1 (prononcez e-new one), la version 100% électrique du HR-V et de la sixième génération du CR-V. Tous seront électriques et sortiront des chaînes de production chinoises de la marque. Honda atteint donc son objectif d’offrir en Europe une gamme de modèles entièrement électrifiés.

Le plein d'ambitions

Le premier à débarquer cet été sera le ZR-V. Avec la régulière montée en gamme du CR-V au cours de sa carrière, Honda ne disposait plus de véritable acteur dans ce segment hautement porteur et concurrentiel.

Nouveau venu, le Honda ZR-V s'attaque au segment des SUV compacts. Image: Honda

En toute logique, il emprunte la plateforme et la mécanique de la berline Civic, avec toutefois une garde au sol de 20 cm. Sous son capot, on retrouve le bloc hybride e:HEV 2 litres de 184 ch et 315 Nm de la berline. Honda nous promet un comportement routier au dynamisme posant de nouveaux jalons dans la catégorie.

Un HR-V électrique

Si la Honda e, premier modèle 100% électrique de Honda, était un produit de niche, l’e:Ny1 s’adresse au plus grand nombre.

Le Honda e:Ny1 est le jumeau 100% électrique du HR-V. Image: Honda

Sous les atours similaires au HR-V, il cache une batterie de 68,8 kWh, rechargeable de 10 à 80% en 45 min, pour une autonomie WLTP de 412 km. Elle alimente un moteur de 150 kW (204 ch) et 310 Nm.

La tablette centrale est l'interface principale du e:Ny1. Image: Honda

L’e:Ny1 se caractérise à l’intérieur avec une planche de bord qui accueille un écran tactile de 15,1 pouces en guise de console centrale.

Sixième du nom

Dans le segment du dessus, Honda introduira en fin d’année la sixième génération du SUV familial CR-V. Plus habitable, plus statutaire, plus technologique, il vient sans conteste se positionner comme alternative sérieuse aux ténors bien en place.

Plus statutaire et plus spacieux le nouveau CR-V devient également plug-in hybride. Image: Honda

Deux propulseurs seront proposés: le bloc e:HEV 2 litres de 184 ch et une mouture rechargeable (e:PHEV) capable d’offrir jusqu’à 82 km d’autonomie en mode 100% électrique.

Une première en Europe

Le scooter EM1e: est le premier deux-roues électrique de Honda destiné aux marchés européens. Il ouvre la voie à 9 autres modèles promis d’ici à 2025. Destiné en priorité aux jeunes en milieu urbain, il est limité à 45 km/h.

Le EM1e: pour «Electric Moped» est un scooter électrique à l'attention des jeunes. Image: Honda

Le moteur, intégré à la roue arrière, est alimenté par une batterie interchangeable, la «Honda Mobile Power Pack e», qui offre environ 40 km d’autonomie.

Approvisionnement et recharge intelligents

En test depuis 2021 au Royaume-Uni auprès de clients propriétaires de la petite Honda e, le service e:Progress programme l’accès à des énergies renouvelables en combinant une bonne de recharge intelligente avec une tarification dynamique de l’électricité, une application de recharge connectée et éventuellement une installation solaire domestique.

La borne intelligente du programme e:Progress tient compte de nombreux paramètres, dont les exigences de l'utilisateur (horaires de départ/arrivée), mais aussi la météo ou encore la demande sur le réseau. Image: Honda

Selon les résultats du projet pilote britannique, les clients Honda sont parvenus à économiser, grâce à ce système, entre 500 et 1000 livres sterling. Le programme sera étendu en Europe dans les 12 prochains mois et sera ouvert, aux propriétaires des nouveaux e:Ny1 et le CR-V e:PHEV.

Mobility Car Sharing exploite une flotte de Honda e dans le cadre du projet V2X Suisse. Image: Honda

Le projet suisse V2X, qui réunit entre autres Mobility Car Sharing et Honda, visant à étudier une solution de stabilisation de l’approvisionnement électrique grâce à une flotte de véhicules électriques non utilisés et connectés au réseau, suit son cours en parallèle.

