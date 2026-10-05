Des milliers de teckels ont pris Paris d'assaut

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Ils ont pris Paris d'assaut

Ce dimanche, la capitale française a accueilli la 7e édition de la «Paris Sausage Walk». Près de 3000 «chiens saucisses», vêtus pour certains de costumes originaux, ont arpenté la plus belle avenue du monde lors d'une parade à la fois ludique et engagée.

Plus de «Divertissement»

Un tapis rouge déroulé sur les Champs-Elysées piétonnisés: c'est le décor majestueux dans lequel se sont élancés des milliers de teckels et leurs propriétaires pour un parcours aller-retour de 1,4 kilomètre. Autrefois organisée le long des quais de Seine, cette marche canine a pris une ampleur inédite.

Lancé avec seulement une centaine de participants à ses débuts, le rassemblement a réuni cette année près de 3000 toutous sous le regard amusé des passants et des curieux.

Fidèle à la réputation de Paris comme capitale de la mode, l'événement a donné lieu à un véritable défilé de style. Chapeaux, marinières ou tenues fantaisistes arborés sur des robes fauves, noires ou blanches, les petits canidés ont fait sensation. Ce succès s'explique par l'engouement croissant pour cette race au corps allongé et aux pattes courtes, très populaire sur les réseaux sociaux et adoptée par de nombreuses personnalités, à l'instar de Pablo Picasso, Stephane Bern, Charles Leclerc ou Kylie Jenner.

Encourager l'adoption

Au-delà de la convivialité et des rencontres entre passionnés, ce rendez-vous coïncidait avec la Journée mondiale des animaux et portait une cause solidaire. Les fonds collectés lors de la marche sont en effet reversés à l'association «Teckels Sans Doux Foyer», qui prend en charge les animaux abandonnés ou maltraités en vue de leur trouver une nouvelle famille.

Les organisateurs et participants ont profité de cette tribune pour rappeler qu'un chien ne doit jamais être réduit à un simple accessoire de mode. Historiquement élevé pour la chasse au blaireau, le teckel nécessite une attention particulière, notamment en raison de sa morphologie fragile au niveau du dos.

Une maîtresse présente lors du défilé a ainsi mis en garde:

«Ils reviennent à la mode. Je pense que c'est parce qu'ils sont longs. C'est amusant. On les voit beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il faut faire attention, car ce sont de vrais êtres vivants et il faut en prendre soin parce que le dos des teckels est très fragile.» France 3 Régions

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(jod)