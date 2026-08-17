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25 animaux adorables qui vous feront oublier que c'est lundi

25 animaux adorables qui vous feront oublier que c'est lundi

C'est encore lundi, et c'est encore l'été (bordel). Pour certains, c'est la rentrée, ce qui est encore pire. On leur envoie de la force. Et des photos d'animaux choupi. Parce qu'on est comme ça. Magnanimes. Adorables. Empathiques. Bon lundi, aux écoliers, comme aux autres.
17.08.2026, 05:3617.08.2026, 05:36
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Cette semaine, on vous parle d'une créature sous-marine qui ressemble à un croisement entre une raie et un requin. Vous allez tomber amoureux.

C'est partiiiiii!!

Si vous avez encore besoin de motivation pour faire de l'exercice aujourd'hui:

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Désolé patron, la circulation était vraiment mauvaise ce matin.

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Des animaux absolument fascinants:

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Je suis encore un peu fatigué aujourd'hui...

cute news tier fuchs https://www.reddit.com/r/foxes/comments/1vkw9ss/close_up_of_this_beautiful_boyyo/
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5 minutes après que votre père a dit qu'il ne voulait pas d'un nouveau chat:

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/beardedmenwithcats/comments/1vjtzj9/the_husband_who_doesnt_like_or_want_cats/
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Les petites langues de la semaine:

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Il y a toujours ce frère ou cette sœur...

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😻

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Petit rappel: mangez suffisamment de fruits et légumes!

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Wow!

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Suis-moi!

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Si jamais on me porte disparue, ce sera parce que j'aurai essayé de caresser un ours et que je n'aurai pas survécu.

cute news tier bär https://www.reddit.com/r/Bear/comments/1vjrbg3/someone_explain_to_me_why_people_are_scaring/
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Qui n'aurait pas envie de le caresser derrière les oreilles? 😻

cute news tier bär https://www.reddit.com/r/Bear/comments/1vjrbg3/someone_explain_to_me_why_people_are_scaring/
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Le regard d'une personne innocente.

cute news tier hund https://ch.pinterest.com/pin/1125337025624313127/
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😘

cute news tier seal robbe https://ch.pinterest.com/pin/523895369124818792/
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On a découvert un nouvel animal préféré.

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Le poisson-guitare à tête ronde (également appelé poisson-guitare) ressemble à une raie vue de face et à un requin vue de dos.

Rundkopf-Geigenrochen (Rhina ancylostoma)
Image: creative commons

Bien qu'elles soient étroitement apparentées aux requins, elles appartiennent au genre des raies – les branchies situées sur leur face ventrale constituent une caractéristique distinctive évidente.

Rhina ancylostoma (Bowmouth-Gitarre), die um das Aquarium schwimmt
Image: shutterstock

Les crêtes épineuses sur sa tête sont remarquables. Elles empêchent les prédateurs de mordre la tête de la raie.

Bowmouth guitarfish (Rhina ancylostoma)
Image: creative commons

Leurs mâchoires sont également fascinantes. Elles ne possèdent pas de dents pointues, mais plutôt des dents aplaties. Cela leur permet de broyer leurs proies à carapace dure.

Jaw of a bowmouth guitarfish (Rhina ancylostoma) at Okinawa Churaumi Aquarium, Japan
Image: creative commons

Ces créatures solitaires se rencontrent dans les eaux chaudes et peu profondes de toute la région indo-pacifique, de l'Afrique du Sud à l'Australie.

Bowmouth guitarfish (Rhina ancylostoma) at the Georgia Aquarium
Image: creative commons

Elles sont considérées comme menacées d'extinction, car leur nombre a diminué de plus de 80 % au cours des dernières décennies en raison de la surpêche et de la perte d'habitat.

Shark Ray, tropical western Pacific, Indian Ocean. Rhina ancylostoma PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: PatxMorris 10880759
Image: imago images

Le poisson-guitare à tête ronde change de couleur avec l'âge. Les juvéniles ont un corps brun et des rayures noires entre les yeux. Ces rayures s'estompent avec l'âge. Les adultes ont un corps anthracite ou gris clair, qui prend ensuite une teinte bleutée.

Shark RAY / Bow Mouth Guitarfish - very rare Rhina ancylostoma. South West Pacific, New South Wales, Australia. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: RonxandxValeriexTaylor 10767316
Image: imago images

Quel animal fascinant!

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Alors, c'est l'heure d'aller à la piscine!

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C'est tout pour aujourd'hui! A bientôt, c'te équipe!
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