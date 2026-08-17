25 animaux adorables qui vous feront oublier que c'est lundi

C'est encore lundi, et c'est encore l'été (bordel). Pour certains, c'est la rentrée, ce qui est encore pire. On leur envoie de la force. Et des photos d'animaux choupi. Parce qu'on est comme ça. Magnanimes. Adorables. Empathiques. Bon lundi, aux écoliers, comme aux autres.

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Cute News, everybody!

Cette semaine, on vous parle d'une créature sous-marine qui ressemble à un croisement entre une raie et un requin. Vous allez tomber amoureux.

C'est partiiiiii!!

Si vous avez encore besoin de motivation pour faire de l'exercice aujourd'hui:

Désolé patron, la circulation était vraiment mauvaise ce matin.

Des animaux absolument fascinants:

Je suis encore un peu fatigué aujourd'hui...

5 minutes après que votre père a dit qu'il ne voulait pas d'un nouveau chat:



Les petites langues de la semaine:

Il y a toujours ce frère ou cette sœur...

😻

Petit rappel: mangez suffisamment de fruits et légumes!

Wow!

Suis-moi!

Si jamais on me porte disparue, ce sera parce que j'aurai essayé de caresser un ours et que je n'aurai pas survécu.

Qui n'aurait pas envie de le caresser derrière les oreilles? 😻

Le regard d'une personne innocente.

😘

On a découvert un nouvel animal préféré.

Le poisson-guitare à tête ronde (également appelé poisson-guitare) ressemble à une raie vue de face et à un requin vue de dos.

Bien qu'elles soient étroitement apparentées aux requins, elles appartiennent au genre des raies – les branchies situées sur leur face ventrale constituent une caractéristique distinctive évidente.

Image: shutterstock

Les crêtes épineuses sur sa tête sont remarquables. Elles empêchent les prédateurs de mordre la tête de la raie.

Leurs mâchoires sont également fascinantes. Elles ne possèdent pas de dents pointues, mais plutôt des dents aplaties. Cela leur permet de broyer leurs proies à carapace dure.

Ces créatures solitaires se rencontrent dans les eaux chaudes et peu profondes de toute la région indo-pacifique, de l'Afrique du Sud à l'Australie.

Elles sont considérées comme menacées d'extinction, car leur nombre a diminué de plus de 80 % au cours des dernières décennies en raison de la surpêche et de la perte d'habitat.

Image: imago images

Le poisson-guitare à tête ronde change de couleur avec l'âge. Les juvéniles ont un corps brun et des rayures noires entre les yeux. Ces rayures s'estompent avec l'âge. Les adultes ont un corps anthracite ou gris clair, qui prend ensuite une teinte bleutée.

Image: imago images

Quel animal fascinant!



Alors, c'est l'heure d'aller à la piscine!