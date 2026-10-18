Ultron (James Spader) et Vision (Paul Bettany), deux entités liées, mais que tout oppose. Image: Marvel

Marvel rend justice à l'un de ses héros dans sa nouvelle série

Le superhéros Vision donne enfin de ses nouvelles dans sa propre série, VisionQuest. Les deux premiers épisodes sont disponibles depuis ce mercredi sur Disney+.

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En 2021, WandaVision, la première série de Marvel Television sur la plateforme Disney+, avait réussi à convaincre grâce à son parti pris alambiqué: faire vivre son histoire et ses personnages dans une sitcom familiale. Cette réalité était une illusion, fabriquée par Wanda Maximoff, alias la Sorcière Rouge, afin de surmonter son chagrin après la mort de son bien-aimé Vision dans Avengers: Infinity War.

Ce nouveau Vision, créé à partir des souvenirs de Wanda, donne enfin de ses nouvelles dans la série VisionQuest qui vient clore la trilogie mise en place après Agatha All Along sortie en 2024.

Basée sur le personnage d'Agatha Harkness, la sorcière antagoniste de WandaVision, cette deuxième série introduisait Billy, l’un des deux jumeaux de Wanda et Vision, qui a hérité des pouvoirs magiques de sa mère tout en explorant la dimension occulte du MCU. Une facette de Marvel dans laquelle s’inscrivent également les personnages de Doctor Strange ou encore de Doctor Doom, le futur antagoniste d’Avengers: Doomsday.

Disponible sur Disney+ depuis le 14 octobre, la série VisionQuest compte huit épisodes. On y suit Vision, l'être synthétique, qui, après avoir été reconstruit comme une arme, retrouvait sa conscience à la fin de WandaVision. Il vit désormais dans la clandestinité, traqué par ceux qui lui ont redonné la vie. Réfugié à Edimbourg, en Ecosse, sous les traits humains de son interprète Paul Bettany, Vision travaille dans un pub où lui et Wanda avaient leurs habitudes.

La bande-annonce: Vidéo: extern / rest

Le soir venu, celui-ci se cache dans un placard pour se mettre en veille dans un espace mental virtuel qu'il s'est créé. Dans cette maison, il cherche un sens à son existence auprès de différentes intelligences artificielles qui vivent en lui, sous une apparence humaine. Son quotidien est bouleversé lorsqu'il fait la découverte de Thomas Shepard, un adolescent qui pourrait être la réincarnation de son fils Tommy.

Une direction artistique au top

WandaVision avait marqué les esprits par son audace, en transformant chaque épisode en un gigantesque clin d’œil à l’histoire des sitcoms américaines, de Ma Sorcière bien-aimée à La Fête à la maison, en passant par Malcolm ou encore Modern Family, avec une authenticité assez folle.

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VisionQuest s’amuse également avec sa mise en scène, sous la forme d’un voyage intérieur où l’esprit et les pensées intimes de Vision sont visuellement matérialisés. A la manière du Vice-Versa de Pixar à la sauce Marvel, une partie de l’intrigue se déroule dans son esprit, au sein d’une demeure victorienne où les IA sont humanisées.

Présentes sous forme d’intelligences artificielles vocales dans les films Marvel, ces IA sont désormais humanisées dans VisionQuest. Image: Marvel

Edith, Jarvis, Friday: ces IA créées à l’origine par Iron Man sont ici matérialisées sous forme humaine, chacune ayant une fonction précise dans l’espace mental de Vision. Jarvis est un majordome chargé de l’entretien, Edith évalue la prise de risques à l’aide de simulations et Friday veille à la stabilité globale du système.

Ce petit monde cohabite dans un univers rétrofuturiste à l’architecture moderniste, qui renvoie autant à l’esthétique rétro de WandaVision qu’au surréalisme de René Magritte. Un choix artistique particulièrement intéressant, qui rend le visionnage de la série d’autant plus plaisant.

Toute ressemblance avec un célèbre tableau de René Magritte serait purement fortuite. Image: Marvel

Dans un article du site spécialisé Rotten Tomatoes, le chef décorateur Will Hughes-Jones et son équipe expliquent avoir volontairement intégré à l’espace mental du personnage des anomalies rappelant les images générées par l’intelligence artificielle. Ces erreurs visuelles et ces incohérences intentionnelles suggèrent que la demeure a été imaginée par une intelligence artificielle qui comprend l’apparence du monde humain, mais pas toujours sa logique.

Un retour plaisant

Mais là où la série parlera particulièrement aux fans de Marvel, c’est avec la présence d’Ultron, l’antagoniste emblématique du deuxième film Avengers. Cette intelligence artificielle, créée à l’origine par Tony Stark et Bruce Banner pour défendre la planète Terre avant de vouloir la détruire, est elle aussi humanisée par l’acteur James Spader qui lui prêtait sa voix dans L’Ere d’Ultron.

Image: Marvel

Voir l’acteur incarner physiquement son sarcasme et son mépris de l’espèce humaine est un vrai plaisir, d’autant que la relation entre Ultron et Vision est particulièrement bien écrite. Intimement liés par le sang (ou plutôt par le code) mais diamétralement opposés dans leur philosophie, leur relation s’apparente à celle d’un père et de son fils, tragique et conflictuelle. La série rend ainsi enfin honneur à cet ennemi qui avait connu une fin relativement expédiée lors de son apparition au cinéma.



Reste à voir, sur la durée, si VisionQuest tiendra ses promesses en bouclant l’histoire d’un personnage central du MCU qui, tout comme Wanda, aura connu un destin funeste. Comme l’a fait Agatha All Along avec Billy, alias Wiccan, cette nouvelle série est également amenée à introduire Tommy, l’autre fils du couple, appelé à devenir le superhéros Speed. Les héros Marvel vieillissent, il faut bien préparer la relève.

«VisionQuest» est sortie le 14 octobre sur la plateforme de streaming Disney+. La série est diffusée à raison d’un épisode par semaine.