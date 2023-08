En fonction de l'inclinaison de la Lune, le chat peut prendre tour à tour la forme de Jésus ou du soleil. Image: twitter

C'est la journée mondiale du chat! Voici 30 mèmes sur ces êtres de lumière

Le 8 août, c'est la journée internationale du chat. Il est temps pour nous, faibles êtres humains, de vénérer ces nobles créatures avec une série de mèmes.

Plus de «Divertissement»

Ceux qui ont un chat le savent, certains félins sont très intelligents. D'autres, en revanche, ne font pas partie des couteaux les plus aiguisés du tiroir (même s'ils sont quand même plus smart qu'un chien). Mais ils ont tous une chose en commun: ils sont toujours 100% mignons (surtout le mien, je vous ai mis une photo à la fin).

C'est partiiii pour une série de photos et mèmes à base de chats! 🐈

Tout s'explique.

L’extinction des dinosaures, 66 millions d'années avant notre ère, colorisée. Image: twitter

Portrait robot d'un chat-patate.

Merci de ne pas laisser la chatte s'échapper. Elle ressemble à ça. image: twitter

Ce chat descend directement des chats vénérés dans l'Egypte antique.

Elle a fait tomber la statue pour devenir la statue. Image: twitter

Un remède à tous les maux, hihi!

Vous êtes triste? Prenez ça. image: twitter

Je serais tellement pauvre si je devais faire ça...

- Pot à gros mots

- Pot à «je parle de mes chats aux gens qui ne m'ont rien demandé» Image: twitter

Ce chat est en école d'art.

Image: twitter

Askip il marche sur l'eau.

Je savais que ce jour viendrait. Image: twitter

OH UN ARC-EN-CHAT!

Image: twitter

Sales bêtes.

- On peut le manger?

- Seulement s'il est mort.

- Il est mort?

- Pas encore.

- Juste en dépression. Image: twitter

Un sandwich de chat ou un hotcat?

Image: twitter

L'homme idéal n'existe p...

Image: twitter

Aller aux toilettes tranquille quand on a un chat: une légende urbaine.

Image: twitter

Claquer des fortunes dans des hamacs pour chats:

Mon chat est spécial. Image: twitter

Juste de la violence.

J'aimerais être un chat, pas d'école, pas de boulot, juste des pulsions de violence. Image: twitter

Mais comment lui en vouloir, ELLE EST SI MIM'S AAAH.

La chatte était fâchée qu'on ne soit pas là pour lui donner à manger et s'est vengée en déchirant un paquet de bagels et en prenant une petite bouchée de CHAQUE bagel. Image: twitter

Le pain est écrasé, mais intact cette fois (LUI AUSSI IL EST PIRE CHOU).

Quand on me demande ce que c'est d'avoir un chat. Image: twitter

Euh...

Mon chat ne me donnait pas assez d'attention alors j'ai improvisé. Image: twitter

Quelle noble créature!

C'était perturbant pour le chaton. Merci d'imprimer les instructions en «chat» pour éviter ce genre d'incidents. image: twitter

Ohhhh.

Voici Rudy. Rudy m'aime. Rudy n'est pas mon chat. Image: twitter

Mélenchon approves this.

POSE-MOI PAR TERRE, JE SUIS LA LOI. Image: twitter

Salade César: si vous n'avez pas de poulet, remplacez par du chat.

Image: twitter

Smart cat!

Mon chat a compris comment fonctionne le frigo, et maintenant, il se sert d'eau fraîche. Image: twitter

Mignonne but flippante but mignonne.

Ma chatte a des lignes blanches le long des pattes. De dessous, elle ressemble à un squelette. Image: twitter

Une idée lumineuse...

Je dois débrancher ma lampe la nuit parce que ce bâtard à fourrure a appris à l'allumer, et le fait à chaque fois qu'il a faim au milieu de la nuit. image: twitter

Hiiiiiiii!

J'ai fait stériliser ma chatte pour qu'elle n'ait pas de bébés... Et elle en a ramené un de la rue... Image: twitter

Qui (d'autre) se reconnaît?

- Regarde ce chat, il a besoin d'une maison!

- On a déjà 5 chats!

- Mais on en a pas en orange!

- On a pas besoin d'un avoir un de chaque couleur!

- Je lui ai déjà donné un nom! Image: twitter

Le Roi Lion, revisité avec les moyens du bord.

Image: twitter

C'est un chavache ou un vachat?

Image: twitter

Et ça, c'est quoi comme race?

Image: twitter

Les chats, ces êtres de lumière.

Image: twitter

Les images proviennent du compte Twitter meme i wish i could tag my cat in, je vous recommande chaleureusement de le suivre.

Bonus:

Sinon, comme promis, voici mon chat, Sophie. L'EST MONSTRE MIM'S, HEIN OUI?!?!

Image: instagram

J'en profite pour faire un peu de promo, elle a un compte Instagram, Sophie The Little Cat. 😻

N'hésitez pas à publier vous aussi des photos de vos chats dans les commentaires afin de rendre ce monde meilleur. <3

Restons dans le noble thème du chat:

Des chats sur des claviers, vive le home office 😻

1 / 29 Des chats sur des claviers, vive le home office 😻

Titanic en version chat, ça aurait été tellement mieux... Miaou!