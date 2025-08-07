En Suisse, le nombre de semaines d'été n'est pas du tout le même d'un canton à l'autre. Image: Shutterstock

Ce canton n'a que 3 semaines de vacances scolaires en été

En Suisse, tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne lorsqu'il est question de vacances, en l'occurrence d'été. Il semblerait en effet que le nombre de semaines accordées varie considérablement d'un canton à l'autre.

Plus de «Suisse»

Le CDIP, responsable de la coordination nationale en matière d'éducation et de culture en Suisse, révèle qu'il existe de grandes disparités dans le nombre de semaines de vacances accordées aux écoliers dans chaque canton. Mais alors, qui sont les chanceux et les lésés?

Les Tessinois ont le triple des Argoviens

Cela peut sembler invraisemblable, mais c'est pourtant vrai. En Argovie, les écoliers n'ont officiellement droit qu'à trois petites semaines de congé durant la pause estivale, contre le chiffre mirobolant de 10,5 semaines dans le Tessin. Le Valais n'est pas en reste avec ses neuf semaines, même si sa partie alémanique n'en a que sept.

En général, à l'échelle nationale, la moyenne se situe aux alentours des six semaines, comme le montre la carte interactive ci-dessous:

Les cantons listés, selon le nombre de semaines

10,5 semaines : Tessin

: Tessin 9 semaines : Valais francophone

: Valais francophone 7,5 semaines : Fribourg

: Fribourg 7 semaines : Vaud, Genève, Valais germanophone

: Vaud, Genève, Valais germanophone 6 semaines : Glaris, Appenzell Rhodes-Intérieures, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Obwald, Nidwald, Uri, Zoug

: Glaris, Appenzell Rhodes-Intérieures, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Obwald, Nidwald, Uri, Zoug 5 semaines : Appenzell Rhodes-Extérieures, Berne, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwytz, Soleure, Thurgovie, Zurich

: Appenzell Rhodes-Extérieures, Berne, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwytz, Soleure, Thurgovie, Zurich 3 semaines: Argovie

(ysc)