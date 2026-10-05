Un premier film dérivé de l'univers de Game of Thrones, intitulé Aegon’s Conquest et réalisé par Owen Harris, sortira au cinéma début juin 2029 pour raconter les origines de la dynastie Targaryen. images: hbo

On sait quand sortira le film «Game of Thrones»

L’univers de Westeros s’apprête à faire ses grands débuts au cinéma. Le tout premier long-métrage issu de la célèbre franchise fantastique, centré sur la figure emblématique d’Aegon Ier, vient de fixer sa date de sortie officielle.

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L’hiver s’invitera dans les salles obscures en plein cœur de l’été. Intitulé Game of Thrones: Aegon’s Conquest, le tout premier film situé dans le monde imaginaire de Westeros sortira le 6 juin 2029, rapporte notamment Variety.

La réalisation a été confiée à Owen Harris, déjà aux commandes de la série A Knight of the Seven Kingdoms, tandis que le scénario est signé Beau Willimon.

Bien que l'intrigue exacte reste encore secrète, le récit retracera la conquête de Westeros par Aegon Ier, fondateur de la dynastie Targaryen, plusieurs siècles avant les événements de la série télévisée originale. Ce personnage légendaire, qui n'est encore jamais apparu à l'écran, n'a pas encore trouvé son interprète.

Cette dynastie royale, qui donnera plus tard naissance à Daenerys Targaryen (incarnée à la télévision par Emilia Clarke) ainsi qu'à de nombreux héritiers portant souvent le prénom d’Aegon, constitue le socle des deux séries dérivées à succès d’HBO, House of the Dragon et A Knight of the Seven Kingdoms. Adaptée des romans à succès de George R.R. Martin, la série principale Game of Thrones a été diffusée pendant huit saisons de 2011 à 2019, récompensée par une multitude d’Emmy Awards.

L'équipe créative réunit des figures chevronnées de l'industrie. Owen Harris officie comme producteur exécutif sur A Knight of the Seven Kingdoms, dont il a réalisé plusieurs épisodes de la première saison. Il s'est également illustré sur des séries comme Black Mirror, la nouvelle version de Twilight Zone parue en 2019 ou encore Brave New World aux côtés d'Alden Ehrenreich. De son côté, Beau Willimon a été le showrunner de House of Cards sur Netflix et scénariste de la série Andor dans l'univers Star Wars pour Disney+.

D’ici la sortie de Aegon’s Conquest sur grand écran, les passionnés de fantastique pourront continuer à suivre les aventures westerosiennes à la télévision: House of the Dragon proposera une quatrième saison, tandis que A Knight of the Seven Kingdoms a déjà été renouvelée pour une deuxième saison.

(jod)