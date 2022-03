19 personnes avec des modifications corporelles extrêmes

Pour certains, le corps est le temple de notre âme, on ne doit pas y toucher. Pour d'autres, un corps normal ne suffit pas: certaines personnes veulent un changement extrême, avec ce qu'on appelle des «modifications corporelles».

Voici donc des personnes avec des modifications corporelles extrêmes qui nous laissent presque sans voix.

Avertissement Cette article montre des changements extrêmes sur le corps humain qui peuvent déranger certaines personnes.

On connaît les écarteurs dans les oreilles, mais ça, c'est plus niche.

Et ça? Quid?

Pour info, les gens qui ont ce type de trous expliquent qu'ils ont un bouchon fermé pour manger et boire.

Et bien sûr, ça peut être encore plus extrême.

A côté de ce qu'on vient de voir, cette étoile est presque mignonne.

Si on évite de penser que quelqu'un s'est fait couper un morceau d'oreille...

A-t-elle fait tous les piercings en même temps?

Quiconque a un tatouage à un endroit «normal» peut avoir une petite idée de ce que c'est que de se faire tatouer les yeux.

Vous trouverez plus de photos de cette personne ici.

Il établit le record du plus grand nombre de modifications corporelles:

Vous ne le voyez peut-être pas au premier coup d'œil, mais le piercing traverse le conduit auditif.

Le piercing le plus inoffensif de cet article:

Cette personne a beaucoup fait. Des implants dans le front, des écarteurs dans les oreilles et le nez, des yeux tatoués et la langue fendue.

Tout son processus de modifications corporelles à retrouver ici. Si vous n'aimez pas la vue du sang, il vaut mieux l'éviter.

Ici, vous pouvez voir un peu mieux à quoi ressemble une langue fendue ou une langue de serpent.

Ce que ton père dit quand il voit cette photo: «Il va toujours avoir des problèmes avec la sécurité de l'aéroport... lol.»

Non, ce n'est pas un tatouage, c'est un marquage.

Les marquages sont gravées sur la peau avec un fer chaud ou un métal incandescent.

Alors que certains implants peuvent être faits sous la peau, celui-ci n'est que temporaire.

On appelle ça: Bagelhead. Une solution saline est injectée sous votre front. Cela crée une bosse malléable qui disparaît après quelques heures.

Ceci n'est pas non plus un tatouage.

Ne cliquez que si vous ne voulez pas le voir (attention, sang!) :

Tout ce qui est rouge est de la peau qui a été excisée ou ouverte avec un scalpel.

Et maintenant, la blague de ta mère sur cette photo: «Il ne travaille certainement pas dans une banque.»

La personne à droite est allée jusqu'à se faire enlever le nez.

C'est aussi une forme d'art.

Et voici «Zombie Boy».

Rick Stephan Genest était un mannequin et un artiste de performance. On dit que ses tatouages représentaient un cadavre en décomposition. On l'a notamment vu dans l'un des clips de Lady Gaga. Il est décédé dans une chute du 4e étage en 2018.

Au fait, voici à quoi il ressemble quand tous ses tatouages







sont recouverts de maquillage.

Et enfin, voici un peu de tout.

