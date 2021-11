Cute news

Voici 26 photos d'animaux pour adoucir le mois de novembre 😻

Cute News, tout le monde!

Il fait gris, froid et humide. C'est le mois de novembre, «salope parmi les salopes» comme dirait Fauve. C'est pourquoi on a besoin aujourd'hui non seulement de pulls et de couvertures cosy, mais aussi de belles photos d'animaux.

C'est la seule façon de survivre à ces horribles journées qui se terminent à 17 heures. Octobre, c'est fini, mais les Cute News sont toujours là. C'est parti!

Je peux déjà vous dire que ce ne sera pas la dernière photo de loutre de l'automne.

C'est novembre, sortez vos bonnets du placard!

C'est l'heure d'un film et d'une couverture.

Ou quand la couverture, c'est toi-même.

Dumbo?

Mettre des pulls, ça peut être rigolo.

Michel Polnareff, c'est toi?

Comme promis, des loutres.

Cet ami qui n'arrête pas de dire: «J'arrive pas à croire que c'est déjà novembre!»

Les baigneurs du Lac Léman en décembre be like:

Ou like:

«L'été c'est pas fini!» ou comment vivre dans le déni.

Vous préférez l'été ou l'hiver? (Ou peut-être que vous préférez le printemps ou l'automne)? Amoureux de l'été☀️ Amoureux de l'hiver❄️ J'aime le printemps🌷 L'automne, pour Halloween et les Pumpkin Spice Latte du Starbucks🍂

Tous ceux qui n'ont pas voté seront attaqués par ce fauve!

C'est la collection printemps-été 2022.

Moi aussi, j'aimerais dormir sur place.

Si seulement la puberté était aussi gracieuse pour nous tous qu'elle l'est pour les chats.

Et une troisième loutre!

Brain Freeze.

Les quokkas prennent moins de risque.

Les écureuils aussi.

Cet écureuil vous juge.

Trop cute.

Quand tu applaudis parce que tu n'as que ça à faire.

Dernière loutre de Cute News.

Image: reddit

La façon dont vous me regardez quand vous apprenez que Cute News, c'est terminé.

On se quitte sur la photo d'un doggo qui aime un peu trop le yaourt.

En parlant des gens qui disent «doggo», elle en pense quoi elle?