Ce fast-food romand est le mieux noté de Suisse

On a comparé les trois plus grandes chaînes de fast-food du pays: Burger King, Subway et McDonald's. Bien qu'elles misent sur l'uniformité de leurs filiales, celles-ci récoltent des évaluations très variables.

Ruben Schönenberger / ch media

Les trois principales chaînes de restauration rapide de Suisse exploitent, selon leurs propres indications, un total de 330 filiales. En tête, on retrouve McDonald's et ses 182 établissements. Soit environ deux fois plus que les 93 enseignes de Burger King. Subway en compte 55.

Subway remporte la palme

Les 46 filiales Subway prises en compte obtiennent en moyenne 4,1 étoiles. C'est mieux que Burger King (3,8) et McDonald's (3,7).

Un coup d'œil sur la répartition des notes montre également clairement que Subway obtient les meilleurs scores.

La filiale la mieux classée en valeur absolue appartient donc logiquement au groupe de sandwichs vert et jaune: elle se trouve à proximité immédiate du Stade de Genève. Elle obtient, pour 477 évaluations, un score presque excellent de 4,9 étoiles. Citons par exemple ce client, qui a commenté il y a quelques semaines:

«Pratique, et le service excellent, rien à dire. Merci beaucoup!»

Ou celui-ci:

«C’est rare de tomber sur un service aussi chaleureux, souriant, et rigolo. Et le goût, rien à dire, succulent!! Merci pour l’accueil et la bonne vibe!»

Sebastian Becker, CEO de Convenience House Suisse, le preneur de licence de Subway pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein, ne tarit pas non plus d'éloges. L'établissement en question se distinguerait grâce à une équipe exceptionnellement engagée.

Burger King et McDonald's à égalité

Les deux autres fast-foods obtiennent non seulement des résultats très similaires, mais leur meilleure filiale respective obtient, elle aussi, la même valeur. Ou plus exactement, leurs meilleures filiales. Ainsi, les McDonald's de Zoug et de Langenthal (BE) décrochent 4,6 étoiles. Idem pour les Burger King du Petit-Lancy (GE), de Matran (FR) et de Bellinzone (TI).

Burger King pourrait toutefois bientôt égaler Subway: le Burger King de la gare centrale de Zurich obtient une note de 4,9. Mais il n'a été évalué que 24 fois et ne peut donc pas entrer dans ce classement.

McDonald's vainqueur dans une catégorie

Les restaurants peuvent certes connaître une forte affluence, sans pour autant qu'on leur laisse une note. Mais en règle générale, une fréquentation importante s'accompagne d'évaluations plutôt nombreuses.

Dans ce contexte, le McDonald's de la place de la Gare de Zurich se démarque. Après près de 4000 évaluations, il reçoit 3,7 étoiles. Deux établissements du leader du marché suisse, celle de Crissier (VD) et celle de Lugano (TI), occupent les deuxième et troisième places.

C'est difficile sur les aires d'autoroutes

Toutes chaînes confondues, le plus mauvais élève se situe sur l'aire de repos de Forrenberg (ZH), près de Winterthur. Il appartient à Burger King et n'obtient que 2,3 étoiles. Un client se plaint que c'est déjà la quatrième fois qu'il manque quelque chose dans sa commande. Un autre dénonce la qualité de la nourriture:

«Des cheeses froids, des burgers froids, ça ne va pas du tout...»

Le deuxième restaurant le moins apprécié est, lui aussi, un Burger King. Et il se trouve également en bordure de l'A2, à Neuenkirch Ost, dans le canton de Lucerne. Il doit se contenter de 2,7 étoiles. Réaction de la chaîne:

«Les sites près des autoroutes posent souvent des défis opérationnels plus importants, notamment en raison de la perception d'un temps d'attente plus long».

Effectivement, ces restaurants-là semblent poser problème. Ou attirer des hôtes particulièrement critiques. Le McDonald's le plus mal noté est sur l'A1, près de Lully (FR). Ses 2,9 étoiles s'expliquent notamment par le temps de service. Un client trouve que:

«La cuisine est très lente»!

Pour Alberto Picece, porte-parole de McDonald's, un point en particulier influence l'évaluation:

«Les réactions peuvent varier fortement en fonction de la structure de la clientèle et de l'emplacement. Sur les aires d'autoroute, par exemple, l'expérience montre que l'on rencontre moins de clients réguliers, leur profil est très diversifié et il s'agit souvent des personnes pressées».

Le plus mauvais Subway obtient tout de même 3,1 étoiles. Il est à Bâle, dans le stade du parc Saint-Jacques. C'est surtout le service qui laisse apparemment à désirer. Réaction de la marque:

«Une grande partie de nos sites sont gérés par des franchisés individuels. Cela peut entraîner des différences dans l'expérience client».

En outre, près de la moitié des filiales seraient encore en cours de modernisation complète.

Aperçu global

Dans l'aperçu ci-dessous, vous trouverez tous les fast-foods des trois chaînes qui ont été évalués au moins 50 fois.

