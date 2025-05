Des chars français sur l'autoroute suisse. Image: vbs

Pourquoi des tanks français font fermer des autoroutes en Suisse

Plusieurs tanks français ont circulé la semaine dernière sur une autoroute dans les Grisons. L'opération, faisant partie d'un exercice militaire commun, va se répéter ailleurs en Suisse ces prochains mois.

Raphael Rohner / ch media

Dans plusieurs groupes Facebook destinés aux passionnés de l'armée, des utilisateurs ont publié vendredi dernier des photos et commenté:

«Ce ne sont pas des chars suisses qui circulent sur l'autoroute, n'est-ce pas?»

Rapidement, des hypothèses ont émergé, suggérant qu'il pourrait s'agir de tests ou d'essais de véhicules:

«Est-ce le futur remplaçant du Leopard?»

Mais quand un utilisateur a mentionné avoir aperçu des drapeaux français sur les chars, l'incompréhension a pris le dessus. Il s'agissait en réalité de chars Leclerc français.

L'armée ferme l'autoroute pour des chars français

Le déplacement de ces chars à travers la Suisse avait été autorisé et planifié, selon le service de communication de l'armée. En mai 2025, une première séquence d'exercices communs entre les unités suisses et françaises a lieu. Environ cent soldats du 501e régiment de chars de combat français et du 13e régiment du génie s'entraînent avec le bataillon suisse de sapeurs de chars 1, dans le cadre de leur cours de répétition annuel, sur les champs de tir de Hinterrhein (GR) et Wichlen (GL).

Des chars français sur une autoroute suisse Vidéo: extern / rest

Des mouvements de troupes et de véhicules des forces armées françaises sont prévus, notamment des chars de combat Leclerc et des véhicules blindés Griffon. Ces déplacements se feront sur rail et sur route, escortés par la police militaire. L'autoroute A13 entre Domat-Ems et Hinterrhein sera fermée le 8 et le 27 mai 2025, de 19h à 23h30.

Cela va se répéter en 2025

A l'automne, d’autres formations blindées françaises devraient s'entraîner en Suisse: le bataillon mécanisé 17 de l'armée suisse effectuera des exercices en octobre sur la place de tir de Hinterrhein avec des éléments du 5e régiment de dragons français, tandis que le groupe d'artillerie suisse 1 s'exercera en novembre au Simplon avec des éléments du 40e régiment d'artillerie des forces armées françaises. D'autres déplacements de troupes et de véhicules français sur le territoire suisse sont également prévus, selon l’armée.

Traduit et adapté par Noëline Flippe