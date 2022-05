Cute news

Il y a des petites chèvres parmi ces 29 photos d'animaux mignons!

Corina Mühle

Cute News, everyone!

... et bienvenue pour votre dose hebdomadaire de mignonnerie!

Aujourd'hui, il y a un «spécial petites chèvres super mim's» dans les Cute News, mais un peu de patience. On y vient!

Bon réveil! Tout le monde est debout?

Le bâillement est contagieux.

Chuuuut!

Encore un peu de fatigue, ici.

DEBOUT!!!

Okaaaay, c'est bon... 🥺



Hyper pratique, ce petit aspirateur.

Est-ce que l'eau du bain est assez chaude?

C'est l'heure de la récré!

Vous avez déjà vu un paon voler?

Si non, voici:

«Hello, Sir!»

«Moi aussiiiii!»

Cette coupe lui va si bien.

En parlant de chèvres. C'est l'heure d'un... :

Un spécial chèvres avec des chèvres trop mim's!

La fondaaance.

«Gnagnagna, c'est moi la plus cute!»

Plus je regarde ce bébé chèvre, plus je découvre de détails mignons.

Par exemple: 3 sabots blancs, 1 marron.

Les gens d'1m50 sur le dos de leurs potes lors des concerts.

«Est-ce que je peux? J'ai besoin de poser ma tête un instant…»

«Regardez ce que j'ai trouvé!»

Plus vite que l'éclair!

Petite chèvre au pelage de vache fribourgeoise.

Qui peut résister à cette bouille?

L'amitié chevro-féline.

On retourne à nos traditionnels petits chats mignons!

Encore un peu d'entraînement, mais tu vas y arriver, bébé!

Hum, quel choix cornélien.

Et maintenant, on apprend en s'amusant, youpiiie!

Non, ce n'est pas de la mousse, mais des grenouilles mousse vietnamiennes. On les trouve dans le nord du Vietnam et le sud de la Chine. Ces petites bestioles, qui mesurent environ sept centimètres, sont principalement nocturnes et utilisent leur peau ressemblant à de la mousse comme camouflage. Lorsqu'un individu est menacé, il se roule en boule et fait le mort.

Cours, petit poney, cours!

Il sourit ou c'est moi?

Pas la peine de vous réfugier dans un arbre si vous croisez un ours...

Vous en préférez un qui ne va pas vous bouffer au sommet d'un arbre?

Et pour vous donner encore un peu de courage, voici ce bébé chien.

C'est à vous de jouer! Partagez vos photos d'animaux dans les commentaires! Miaou!

Encore une dose d'animaux?

Vidéo: watson

Allez, quittons-nous sur des vaches duveteuses.